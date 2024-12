Gyökeres, lo svedese è l’attaccante dei sogni di Conte per il Napoli (Repubblica)

È il bomber dello Sporting Lisbona: 43 gol in 49 partite. L’infortunio di Osimhen, il Napoli spera che non ci siano complicazioni per la cessione.

Gyökeres, lo svedese è l’attaccante dei sogni di Conte per il Napoli. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Marco Azzi.

Il mercato di Manna partirà dalla cessione di Osimhen e potrebbe diventare una complicazione l’infortunio subito dal bomber, che aveva affrettato i tempi del recupero per essere in campo almeno part time nell’ultima sfida della stagione, con il Lecce. Il prezzo è stato uno stop di almeno quattro settimane, che ha costretto la Nazionale nigeriana a escludere VO9 dalle prossime gare di qualificazione per i Mondiali del 2026. In apprensione pure Psg e Chelsea, che sono in pole position per l’acquisto dell’attaccante mascherato. Il Napoli però spera che non ci siano complicazioni e pensa già al sostituto. Il prestito di Lukaku è un’ipotesi concreta, Conte sogna invece lo svedese Viktor Einar Gyökeres.

Gyökeres, 25 anni, gioca nello Sporting Lisbona e quest’anno ha segnato 43 gol in 49 partite.

Lo scrive Il Giornale con Nicolò Schira.

Il Chelsea continua a corteggiare Victor Osimhen, ma non vorrebbe pagare la clausola da 130 milioni. Il numero 9 – non è un mistero – sogna la Premier League e ha messo i londinesi in cima alla lista delle sue preferenze, poiché vorrebbe giocare nel club reso grande dal suo idolo Drogba e magari emularne le gesta. I contatti sull’asse Napoli-Chelsea sono già partiti da qualche settimana, ma c’è ancora distanza sulle cifre del cartellino. Occhio quindi a un vecchio pupillo di Antonio Conte: quel Romelu Lukaku che farà presto ritorno a Londra dalla Roma, ma non rientra nei piani dei Blues. Big Rom potrebbe essere il sostituto ideale del nigeriano in una operazione da 90-100 milioni più appunto il cartellino del goleador (firmerebbe un triennale), che proprio Conte ha saputo sfruttare e valorizzare al massimo ai tempi dell’Inter. Tanto che il belga tornerebbe volentieri alle sue dipendenze. Sarebbe la soluzione ideale per tutti.

ilnapolista © riproduzione riservata