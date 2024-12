Gudmundsson, i 30 milioni non spaventano il Napoli (Gazzetta)

Può giocare con Kvara sia nel tridente di un 4-3-3 sia come trequartista in un 3-4-2-1, sistema di gioco che ad esempio fanno Conte e Gasperini

Gudmundsson, i 30 milioni non spaventano il Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Il calciatore islandese di 26 anni quest’anno ha segnato 14 reti.

Il blitz è servito. Sotto traccia, lontano dai riflettori, proprio come piace al presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli è uscito allo scoperto e ha fatto un primo sondaggio esplorativo per Albert Gudmundsson, una delle più belle rivelazioni di questo campionato.

Sul giocatore lavora da tempo l’Inter, che si era informata con il Genoa e aveva ricevuto anche l’apprezzamento del giocatore, un tempo desideroso di confrontarsi con la Premier e che invece oggi, dopo una grande stagione in A condita da 14 reti in 34 presenze, avrebbe espresso il desiderio di continuare a crescere in Italia. Il Napoli è pronto ad accontentarlo, mettendo al centro del nuovo progetto. Il Genoa valuta il suo gioiello intorno ai 30 milioni e il Napoli – che in estate potrebbe essere il club con maggior liquidità in circolazione dopo la cessione di Osimhen – non si fa certo spaventare dalla richiesta.

Gud è un giocatore polivalente, di quelli che sanno adattarsi a tanti sistemi di gioco: può giocare con Kvara sia nel tridente di un 4-3-3 sia come trequartista in un 3-4-2-1, sistema di gioco che ad esempio fanno Conte e Gasperini, due dei tecnici in lizza per la panchina azzurra. E può giocare anche al posto di Kvara, qualora per il georgiano dovesse arrivare l’offerta indecente da Psg o Barcellona.

ilnapolista © riproduzione riservata