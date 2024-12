Dybala ha perso la nazionale e non sa perché: Scaloni non lo convoca per la Copa América

Secondo La Nacion il problema è la tenuta: ha davanti Messi, 37 anni, e Di Maria, 36. Scaloni ha bisogno di uno più affidabile

Per La Nacion è una notizia: Paulo Dybala non è stato convocato da Lionel Scaloni per le ultime due amichevoli che l’Argentina giocherà prima della Copa América, contro Guatemala ed Ecuador nel Stati Uniti . Ma Dybala aveva già perso la nazionale prima. Il punto è che non si sa bene perché.

L’attaccante della Roma, scrive il giornale argentino, “ha appena disputato una stagione eccezionale, con 16 gol e 10 assist in 38 partite, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. E’ un grande giocatore che ha sempre sofferto di infortuni, ma tecnicamente e tatticamente ha meritato di essere campione del mondo con la Nazionale argentina. In ogni minuto che ha giocato ha dato un contributo alla squadra. Nessuno gli ha regalato nulla, in quel senso. Aveva un buon rapporto con Mourinho e ed è migliorato con De Rossi, ma ha colpito molti il fatto che che nella gara di ritorno contro il Bayer Leverkusen, quando la Roma doveva rimontare lo 0-2, non è mai entrato.

E in nazionale? “Nelle ultime partite ufficiali nel 2023, contro Uruguay e Brasile, non è entrato alla Bombonera (con l’Argentina perdente) e al Maracaná non è andato nemmeno in panchina, con Scaloni che sapeva che Messi stava a pezzi. Dybala ha saltato la convocazione del marzo 2024 contro El Salvador e Costa Rica a causa di un infortunio. Da quando la squadra è diventata campione del mondo in Qatar, la ha giocato 12 partite, ma Dybala ha giocato solo 53 minuti, 30 con Panama e 23 contro Curacao”.

“A Dybala non sono mai mancati impegno, dedizione e talento. Se non è infortunato, la non convocazione di Scaloni per questa convocazione è legata al calcio. Cosa ne ha pensato l’allenatore? Per vari motivi aveva già smesso di essere una prima alternativa molto prima che la Copa América apparisse all’orizzonte”.

Secondo La Nacion è colpa “della mancanza di affidabilità dovuta alle sue condizioni fisiche. Con Messi che tra un mese compirà 37 anni e Angel Di María che ha 36 anni, Scaloni ha bisogno di un sostituto più giovane, meno esposto ai mal di testa dovuti agli infortuni e ai recuperi contro il tempo”.

ilnapolista © riproduzione riservata