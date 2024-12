Dybala trascina la Roma con una tripletta, ora i giallorossi sono a +7 sul Napoli

Termina 3-2 il match contro il Torino. Per i granata rete di Zapata e autogol di Huijsen.

Inizia subito forte la squadra giallorossa, che al 10′ colpisce un palo con Kristensen. Il Toro è poi costretto ad effettuare già il primo cambio; Lovato si fa male e al suo posto entra Sazonov. E’ il difensore subentrato a fare un fallo in area al 40′ su Azmoun, che dà alla Roma un calcio di rigore, trasformato da Paulo Dybala. Pochissimi minuti dopo è Zapata a riportare il risultato in parità con una frustata di testa. Il primo tempo termina 1-1.

Nel secondo tempo arriva la seconda rete della Joya argentina: al 57′ si inventa un gol da 25 metri nell’angolino lontano. La tripletta arriva al 69′, con un veloce fraseggio con Romelu Lukaku, appena entrato. All’ 88′ il Torino accorcia le distanze: Ricci mette un cross al centro, deviato in rete dal difensore giallorosso Huijsen.

Con questa vittoria la Roma si porta a 44 punti, a +7 dal Napoli e a -4 dal quarto posto; il Torino resta a 36.

Roma, le parole di De Rossi in conferenza pre-partita:

Come sta la squadra?

«La squadra sta bene di testa, siamo tutti molti contenti. Si sta bene nello spogliatoio, come succede sempre quando vinci una partita con così tanto pathos. Qualche strascico fisico ci sarà, quindi qualche risentimento e qualcosa la pagheremo. Cercheremo di non pagare, gestendo i ragazzi. Oggi nel pomeriggio vedremo come stanno tutti nell’allenamento».

«Quella di domani è una partita tosta. Ma non parliamo di sbornia. Se sarà tosta perché entreremo con la testa sbagliata allora vorrà dire che ho fatto tutto male. A Frosinone le mie scelte hanno condizionato la partita, ma domani voglio vedere una squadra che entra in campo motivata. Ora ogni partita è quella della vita. Se avessimo già vinto la coppa e fosse l’ultima di campionato capirei l’appagamento. Non oggi. Bello godersi serate come quella di giovedì. Ma se la squadra entra ubriaca di felicità, allora avrò sbagliato tutto».

