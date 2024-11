Il giornale tedesco parla del caso doping dei nuotatori cinesi: “Può succedere a chiunque. O almeno così pensa la Wada”

Le Olimpiadi sono diventate una commedia senza senso, anche il doping ha perso serietà (Süddeutsche)

La Süddeutsche Zeitung critica in maniera ironica gli ultimi fatti giunti alla luce sulle Olimpiadi di Tokyo 2020: alcuni nuotatori cinesi, che hanno anche vinto delle medaglie, erano positivi al doping.

Il giornale tedesco ironizza scrivendo che “lo sport olimpico ha bisogno di una nuova disciplina. Questa nuova disciplina potrebbe estendersi a tutti i campi, dalla forza e resistenza al ciclismo, alle corse o al nuoto. E il suo nome potrebbe essere: “Le coincidenze esistono!”

Poi parte raccontando, sempre in chiave satirica, cosa è successo con la Wada, l’Agenzia mondiale antidoping:

“Si tratta della massima autorità di controllo che ha fatto notevolmente bene quando si trattava di allontanare i sollevatori di pesi indiani o i tiratori di pistola vietnamiti che avevano assunto sostanza vietate dal campo olimpico. Ma sfortunatamente ci sono coincidenze! – I casi ben noti, dai celebri eroi del Tour de France al doping di stato russo, tendono a venire alla luce solo quando i media danno gli scoop.

La Wada presenta ora il contributo più bello e prezioso alla nuova disciplina in stretta collaborazione con le autorità investigative cinesi. Va sottolineato che entrambe le istanze funzionano ovviamente in modo completamente indipendente. Wada ha sempre ringraziato il Cio e gli Stati per aver svolto le sue funzioni e averla finanziata incastrando gli eroi più famosi dello sport.

A questo proposito, Wada e la Cina hanno messo su un’opera da favola, secondo cui delle curiose compresse del potente farmaco per il cuore trimetazidina sono finite nella cucina di un hotel cinese per evaporare! Perché le loro tracce sono state trovate mesi dopo nei contenitori delle spezie e in una cappa aspirante, mesi dopo che due dozzine di nuotatori cinesi di alto livello ne erano stati contaminati mentre mangiavano. Atleti di punta, alcuni dei quali, guarda caso, sono diventati campioni olimpici e campioni del mondo.

Può succedere a chiunque. O almeno così la pensa la Wada, che si affida con fiducia all’autoindagine delle autorità cinesi quando valutano la contaminazione della squadra. Quindi è un peccato che questo non abbia funzionato prima, con altri fattori scatenanti del doping come lo shampoo per capelli o il fegato di cinghiale, il whisky o il punch alla fragola”.

Le Olimpiadi sono diventate una commedia senza senso

Quindi onestamente! Anche in considerazione del fatto che il pubblico di Parigi presto potrà tifare per i forti nuotatori turbo cinesi che vincono e potrà facilmente riconoscere i partecipanti della Russia di Putin dal fatto che viaggiano senza bandiera né inno: “Le coincidenze esistono!” non è la disciplina suprema perfetta e contemporanea per il programma olimpico?

Si potrebbero risparmiare anche molti milioni televisivi. I giochi, i loro amministratori e i principali strateghi: si adattano a qualsiasi formato di “commedia senza senso”.

ilnapolista © riproduzione riservata