Zielinski verso l’esclusione dalla lista Champions, Demme fuori da tutto (Corrmezz)

Anche Dendoncker dovrebbe rimanere fuori. I nuovi ingressi dovrebbero essere Mazzocchi, Traorè e Ngonge

Zielinski verso l’esclusione dalla lista Champions, Demme fuori da tutto. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise.

Per Demme il futuro è l’esclusione dal campo, con gli allenamenti senza partite fino a fine campionato poiché sarà estromesso anche dalla lista serie A. Entro mezzanotte va consegnata la lista Champions, stavolta le decisioni dovrebbero essere molto significative.



Ci sono le ultime ore di riflessione ma Zielinski sembra diretto verso l’esclusione dal fascino della Champions, tra i nuovi innesti Traorè è la mezzala di qualità in cui il Napoli ha fiducia. Ha completato il lavoro atletico per raggiungere il livello di condizione dei compagni e domenica dovrebbe essere convocato, Anguissa e Natan ieri hanno svolto l’intera seduta in gruppo.

La crescita di Traorè sembra spingerlo verso l’inserimento in lista Champions al posto di Dendoncker che, invece, è parso un po’ appannato riguardo alla condizione fisica. Mazzocchi, Traorè e Ngonge sostituirebbero Zanoli, che occupava uno slot tra i giocatori cresciuti nel vivaio come Gaetano, Elmas, Zielinski e Zerbin.

Zielinski è già dell’Inter e oggi dovrebbe essere escluso dalla lista Champions del Napoli. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

Adesso c’è anche il passaggio burocratico: Piotr Zielinski è dell’Inter. Ok, lo sarà, nel senso che tecnicamente la firma sul contratto ancora non c’è e arriverà tra 15-20 giorni. Ma il club di Zhang ha già informato il Napoli di una trattativa in corso con il centrocampista.

Piotr sarà nerazzurro per un contratto di quattro anni – da stabilire se la scadenza sarà direttamente 2028 oppure 2027 con opzione per una successiva quarta stagione -, per un ingaggio che sarà di 4,5 milioni di euro netti più bonus. Alla fine, compresi i premi, il polacco supererà i 5 milioni. La firma, come detto, arriverà nel corso del mese di febbraio, probabilmente subito dopo l’andata dell’ottavo di Champions contro l’Atletico Madrid. Champions che, invece, quasi certamente non vedrà protagonista Zielinski: il polacco oggi infatti dovrebbe essere escluso dalla lista europea del Napoli.

Zielinski è pensato come rinforzo di un reparto che numericamente perderà Klaassen, oltre a Sensi. E che, va detto, farà i conti anche con un Mkhitaryan che ha da poco compiuto 35 anni. È giusto, dunque, che l’Inter guardi oltre. E, poi, un’occasione come Zielinski a costo zero, se c’è la possibilità, va colta a prescindere.

ilnapolista © riproduzione riservata