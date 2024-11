Demme fuori da tutto. Il Napoli lo pagherà sei mesi per non giocare

Il centrocampista del Napoli intascherà circa 1,25 milioni fino alla scadenza del contratto senza mai mettere piede in campo

Il Napoli ha ufficializzato le sue liste di Serie A e Champions dopo la sessione di mercato di gennaio. Tra i grandi esclusi c’è Zielinski per la Champions, ma soprattuto Demme, che non figura in nessuna delle due liste. Il centrocampista azzurro in pratica continuerà a prendere lo stipendio fino alla scadenza del suo contratto il 30 giugno 2024, senza mai mettere piede in campo. Demme prende dal Napoli 2,5 milioni a stagione (fonte Dazn), il che significa che si metterà in tasca circa 1,25 milioni per stare a riposo. Una soluzione che però non lo agevolerà a cercare una nuova destinazione in estate.

Demme fuori da tutte le liste

LISTA SERIE A: CAJUSTE – DENDONCKER – GOLLINI – LINDSTROM – LOBOTKA – MAZZOCCHI – NGONGE – NUNES JESUS JUAN – OLIVERA – OSIMHEN – OSTIGARD – RRHAMANI – SILVA DUARTE (MARIO RUI) – SIMEONE – TRAORE – ANGUISSA – ZIELINSKI – DI LORENZO – MERET – POLITANO – RASPADORI – CONTINI – KVARATSKHELIA – BERNARDO DE SOUZA (NATAN) – IDASIAK

LISTA UEFA: CAJUSTE – GOLLINI – LINDSTROM – LOBOTKA – MAZZOCCHI – NGONGE – NUNES JESUS JUAN – OLIVERA – OSIMHEN – OSTIGARD – RRHAMANI – SILVA DUARTE (MARIO RUI) – SIMEONE – TRAORE – ANGUISSA – DI LORENZO – MERET – POLITANO – RASPADORI – CONTINI – KVARATSKHELIA – BERNARDO DE SOUZA (NATAN) – IDASIAK

Ieri il Corriere del Mezzogiorno ne aveva scritto “Per Demme il futuro è l’esclusione dal campo, con gli allenamenti senza partite fino a fine campionato poiché sarà estromesso anche dalla lista serie A. Entro mezzanotte va consegnata la lista Champions, stavolta le decisioni dovrebbero essere molto significative”.

ilnapolista © riproduzione riservata