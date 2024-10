Gazzetta: la Fifa non li ha consultati e ha stravolto i calendari. Possibile causa davanti alla corte Europea per abuso di posizione dominante

Serie A, Premier, Liga e le altre pensano a una causa contro la Fifa per il Mondiale per club . Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Le Leghe nazionali di tutto il mondo si uniscono. Serie A, Premier, Liga e le altre: tutte stavolta correranno alla stessa velocità. Il fronte comune avanza contro Fifa e Uefa e il motivo dello scontro sono i calendari internazionali. Le competizioni europee e mondiali si allargano, con la conseguenza di spazi sempre più ristretti per i tornei domestici. (…) Al fianco delle Leghe si schiereranno anche i sindacati dei calciatori dei singoli paesi.

I calciatori sono preoccupati per la loro salute messa a duro rischio dalle troppe partite in programma.

Prosegue la Gazzetta:

È un caso globale perché coinvolge il Mondiale 2026 per le nazionali e il Mondiale per club 2025. La Fifa ha redatto

il proprio calendario di eventi, senza tenere conto delle esigenze dei campionati nazionali. La risposta delle Leghe sarebbe la prima, concreta, opposizione al potere Fifa: nell’appuntamento che le riunirà i prossimi 25 e 26 aprile a Londra verrà valutata l’ipotesi di un contenzioso legale. Parteciperanno tutte: la Lega di A, con l’a.d. Luigi De Siervo e Andrea Butti, Head of Competitions and Operations, saranno di fianco ai rappresentanti degli altri tornei.

La Fifa non ha rispettato l’autonomia delle Leghe: mentre gli impegni dei campionati resteranno gli stessi, a livello

internazionale si sono moltiplicati. Il parere contrario della Serie A e delle altre non è stato preso in considerazione: la Fifa ha imposto le proprie ragioni. Ecco perché la World League Association, organizzazione che raduna le leghe calcistiche di tutto il mondo, riflette sulla possibilità di aprire una causa davanti alla corte Europea contro la Fifa per abuso di posizione dominante nell’ambito delle decisioni unilaterali sul calendario internazionale.

Il Napoli ha perso il Mondiale per club della Fifa

Il Napoli perde a Barcellona e deve dire addio non solo alla Champions, ma anche al Mondiale per club del 2025. Finisce 3-1 il ritorno degli ottavi di finale di Champions e regala il pass per il Mondiale per club alla Juventus. La formazione di Calzona doveva recuperare 5 punti alla Juventus che non può collezionarne in questa stagione essendo stata scusa dalle competizioni europee.

Il Napoli si ferma a 42 punti

Nel ranking che sancisce le società qualificate, la Juventus ha 47 punti e il Napoli 42. Agli azzurri bastava pareggiare il piazzamento dei rivali in classifica perché se la somma dei punti è la stessa viene premiato chi è avanzato nella coppa di più in una delle stagioni considerate. Il Napoli dunque avrebbe dovuto battere il Barcellona nei 120 minuti niente rigori. Poi sarebbe bastata (si fa per dire) un’altra vittoria ai quarti, e sarebbe qualificazione aritmetica. Invece con i criteri di assegnazione dei punti, qualora il Napoli avesse eliminato il Barcellona senza vincere. poi sarebbe stata costretta ad andare in semifinale di Champions, per accumulare i punti necessari a superare la Juventus nella corsa al Mondiale. Il sogno si ferma invece qui a causa degli uomini di Xavi.

De Laurentiis e la Juve al Mondiale per club

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis al summit del Financial Times sul business nel calcio aveva avuto parole dure sulla Juve al Mondiale per club? «Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club».

