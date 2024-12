Oggi giocherà la sua ultima partita per provare a vincere il campionato turco. Uno dei capitani, Yandas, sottolinea quanto l’ex Juve sia stato un punto di riferimento per il club.

Leonardo Bonucci ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Oggi giocherà la sua ultima partita con la maglia del Fenerbahçe, dove si era trasferito a gennaio.

Bonucci si ritira: «Voglio concludere la mia carriera facendo vincere un trofeo al Fenerbahçe»

Il comunicato della squadra turca:

Il difensore italiano Leonardo Bonucci ha deciso di concludere oggi la sua carriera calcistica.

Mert Hakan Yandaş, uno dei nostri capitani, ha fatto un discorso di ringraziamento a nome della squadra: «E’ stato spesso un punto di riferimento. Vorrei ringraziarlo per esserci sempre per la squadra dentro e fuori dal campo. Grazie ancora per tutto».

Ai canali social del club ha dichiarato:

«È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto, domani avremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con un trofeo e oggi abbiamo la possibilità di diventare campioni. Ringrazio tutti».

La sua squadra, infatti, si sta giocando con il Galatasaray la vittoria del campionato turco.

Il Fenerbahçe ha battuto 3-2 l’Olympiacos nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, e la gara è proseguita ai calci di rigore in quanto l’andata erano stati i greci a imporsi di misura (3-2). La carriera di Bonucci ci dice che sono stati moltissimi i tiri dal dischetto da lui trasformati: sulla carta è uno specialista del settore. Per questa ragione l’allenatore Ismail Kartal inserisce il 36enne di Viterbo proprio al 120° minuto, l’ultimo del secondo tempo supplementare, al posto di Ismail Yuksek, così da poterlo inserire tra i cinque calciatori chiamati a calciare dagli 11 metri. La serie inizia con l’errore di Tadic al quale si aggiungerà quello di Under: sponda Olympiakos, invece, sbagliano El Arabi e Rodinei. Il quinto e ultimo calcio di rigore deve tirarlo proprio Bonucci: in caso di rete si proseguirà a oltranza, in caso di errore saranno i greci a vincere e passare il turno. Il tiro è angolato alla sinistra del portiere Kostantinos Tzolakis che, però, intuisce e respinge: fine della gara, Bonucci va via mestamente e a trionfare in casa dei turchi sono i greci.

ilnapolista © riproduzione riservata