Bonucci entra per il rigore decisivo e sbaglia, i tifosi del Fenerbahçe: “Ma non avevi provato i rigori con CR7?”

Il Fenerbahçe ha battuto 3-2 l’Olympiacos nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, e la gara è proseguita ai calci di rigore in quanto l’andata erano stati i greci a imporsi di misura (3-2). La carriera di Bonucci ci dice che sono stati moltissimi i tiri dal dischetto da lui trasformati: sulla carta è uno specialista del settore. Per questa ragione l’allenatore Ismail Kartal inserisce il 36enne di Viterbo proprio al 120° minuto, l’ultimo del secondo tempo supplementare, al posto di Ismail Yuksek, così da poterlo inserire tra i cinque calciatori chiamati a calciare dagli 11 metri. La serie inizia con l’errore di Tadic al quale si aggiungerà quello di Under: sponda Olympiakos, invece, sbagliano El Arabi e Rodinei. Il quinto e ultimo calcio di rigore deve tirarlo proprio Bonucci: in caso di rete si proseguirà a oltranza, in caso di errore saranno i greci a vincere e passare il turno. Il tiro è angolato alla sinistra del portiere Kostantinos Tzolakis che, però, intuisce e respinge: fine della gara, Bonucci va via mestamente e a trionfare in casa dei turchi sono i greci.

Quello di ieri sera è stato solo l’ultimo episodio di una stagione da dimenticare. Se è vero che i calci di rigore li sbagliano anche i grandissimi e non si può colpevolizzare soltanto il calciatore italiano, di sicuro da mesi non attraversa un periodo positivo: inizialmente all’Union Berlino, ha fatto tantissima panchina oltre a inanellare una serie di sconfitte da record per la società tedesca, ben 12. Sarà sicuramente una coincidenza, ma dopo la cessione l’Union si è rimesso in carreggiata uscendo dalla crisi. Approdato al Fenerbahce, però, la musica non è cambiata più di tanto: fino a questo momento, nel campionato turco, Bonucci ha giocato pochissimo ed impiegato davvero con il contagocce dove ha giocato molto meno di 200 minuti da gennaio a oggi (in pratica meno di due gare intere) e soltanto sei minuti in Conference League.