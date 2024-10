Zhang sempre più lontano dall’Inter: non ci sarà alla festa scudetto (CorSport)

Oggi una nuova udienza a Milano. China Construction Bank chiede all’Inter che gli venga riconosciuto lo stipendio da presidente per poi pignorarlo

Secondo il Corriere dello Sport il destino di Zhang all‘Inter è segnato. Sarà ancora il presidente del club quando i nerazzurri vinceranno lo scudetto. Ma non ci sarà a festeggiarlo. Lui si allontana sempre di più da Milano e si avvicina Oaktree. Nel frattempo continuano le grane con la China Construction Bank.

Zhang si allontana sempre di più dall’Inter

Scrive il CorSport:

“L’Inter si avvicina sempre di più allo scudetto. Steven Zhang invece sembra allontanarsi sempre di più dal pianeta nerazzurro. Steven è in Cina, non si fa vedere in Italia dallo scorso luglio, e non arriverà nemmeno per alzare la coppa dello scudetto. Nel frattempo, si avvicina sempre di più la scadenza del prestito di Oaktree. Mancano soltanto 41 giorni, infatti, a quel 20 maggio, divenuto una sorta di X-Day per il futuro dell’Inter”.

Zhang continua a sperare a una dilazione dei tempi. Oaktree ha già però condizionato la sua decisione alla cessione del club. L’altra opportunità è di avere un altro finanziamento chiudendo però prima quello da 380 milioni. “E qualcuno sostiene che [Zhang] abbia un asso nella manica“.

Altro processo a Zhang per riconoscergli lo stipendio da presidente

Calcio e Finanza poi spiega come oggi Zhang sarà atteso nuovamente in tribunale a Milano. Dopo aver confermato anche a Milano la sentenza che impone al presidente dell’Inter di restituire i soldi alla China Contruction Bank, ora la banca cinese vuole pignorare il suo stipendio da presidente. Per farlo però dovrebbe percepire lo stipendio da presidente e al momento non è così:

“Un altro procedimento avviato a Milano da China Construction Bank nei confronti di Zhang, ovverosia quello in cui viene richiesto l’annullamento della delibera con cui l’assemblea degli azionisti nerazzurri nel 2018 ha approvato la composizione del CdA sottolineando come a Zhang non spetti alcun emolumento in quanto presidente. China Construction Bank Asia infatti vorrebbe rifarsi sugli asset italiani di Zhang: anche perché, in base alle stime dell’accusa, lo stipendio dovrebbe essere pari a 914mila euro annui“. Nella storia dell’Inter non è mai stato deciso di destinare uno stipendio al presidente: una prassi del club.

