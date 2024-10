Zhang potrebbe tenere le redini dell’Inter. Dialogo con Oaktree per il rinnovo del prestito (Gazzetta)

“Il nuovo accordo sarà più breve: un anno, al massimo due. In questo modo Zhang e il suo management potrebbero proseguire a risanare il club”

Zhang potrebbe tenere le redini dell’Inter anche oltre il 20 maggio. Si lavora per rinnovare il prestito con Oaktree, in modo tale da consentire al presidente dell’Inter di mantenere la propria posizione.

Lo riporta la “Gazzetta dello Sport“:

Zhang e Oaktree dialogano. Il prestito da restituire è cresciuto, causa interessi, fino a 375 milioni di euro. Le parti ragionano su una ridiscussione di termini stabiliti nel 2021. E l’ipotesi più concreta, ad oggi, è quella legata a un innalzamento del tasso di interesse, oggi pari al 12%. Oaktree è disposto al rinnovo, ma non è immaginabile che il tutto venga posticipato al 2027.

Zhang, accordo per l’estensione del prestito di un anno

Piuttosto, il nuovo accordo sarà più breve come orizzonte temporale: un anno, al massimo due. In questo modo Zhang e il suo management potrebbero proseguire nell’opera di risanamento del club: il prossimo bilancio chiuderà con un rosso tra i 40 e i 50 milioni di euro, a fronte di un passivo di 245 milioni del 2021. È un processo che Oaktree ha inevitabilmente apprezzato: va ricordato come nel Cda nerazzurro siedano due consiglieri, Carassai e Marchetti, vicini proprio al fondo Usa. Non solo: allungare i termini consentirebbe a tutti di capire l’evoluzione della faccenda stadio, con il club che lavora sull’area di Rozzano ma allo stesso tempo è attento agli sviluppi intorno alla ristrutturazione di San Siro.

A maggio scadrà il prestito di Oaktree per la società attraverso cui Zhang detiene la maggior parte delle azioni dell’Inter. Tra le varie aziende pronte ad investire nel club ci sarebbe la Bc Parteners.

Lo scrive “Repubblica“:

Ci sarebbe anche Bc Partners fra i fondi internazionali che guardano con interesse alla situazione dell’Inter, con la prospettiva di potere investire nel club. L’indiscrezione proviene da un grande studio legale milanese, che non cerca pubblicità. Dal fondo, con sede a Londra, la reazione è: “No comment”.

