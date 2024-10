Spalletti torna al Maradona per la prima volta dopo lo scudetto (CorSport)

Il ct della Nazionale, visibilmente emozionato, sugli spalti per assistere a Napoli-Frosinone. Dopo la vittoria della scorsa stagione, non era mai più tornato

Al Maradona c’è un ospite d’onore. Sugli spalti dello stadio, ad assistere a Napoli-Frosinone ci sarà l’attuale ct della nazionale italiana, Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli è l’artefice dello scudetto dell’anno scorso. A Sky segnalano come Spalletti «Sia visibilmente emozionato».

Il ritorno di Spalletti al Maradona

Lo riporta il Corriere dello Sport:

“L’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo la vittoria della scorsa stagione, non era mai più tornato. Sarà dunque la prima volta che rivedrà la sua ex squadra in casa da vicino. Il fischio d’inizio della sfida è in programma per le 12:30. Sulla panchina azzurra ovviamente ci sarà Francesco Calzona. L’allenatore, dopo l’esperienza con Sarri tra il 2015 e il 2018, era tornato al Napoli nell’estate del 2021 proprio nello staff di Spalletti“.

Calzona: «In settimana abbiamo lavorato soprattutto sulla fase difensiva»

A Sky è intervenuto l’allenatore del Napoli, Francesco Calzona, prima del fischio d’inizio di Napoli-Frosinone.

Le parole di Calzona.

Per motivare i giocatori:

«Gli dirò le stesse cose di Monza. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Monza, è la prestazione che ci porta a raggiungere i risultati».

Come ha visto la squadra?

«Noi abbiamo delle assenze, ma non deve essere un alibi. Abbiamo una rosa forte, lavorando con continuità. Ho visto che la squadra ha lavorato bene, soprattutto sulla fase difensiva. La squadra si è messa a disposizione e in settimana abbiamo fatto un buon lavoro».

La Champions:

«Si, la matematica non ci condanna. La gente di crede e noi pure. Vediamo dove saremo capaci di arrivare».

