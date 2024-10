Calzona: «In settimana abbiamo lavorato soprattutto sulla fase difensiva»

A Sky: «La Champions? La matematica non ci condanna. La gente di crede e noi pure. Vediamo dove saremo capaci di arrivare»

A Sky è intervenuto l’allenatore del Napoli, Francesco Calzona, prima del fischio d’inizio di Napoli-Frosinone.

Le parole di Calzona

Per motivare i giocatori:

«Gli dirò le stesse cose di Monza. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Monza, è la prestazione che ci porta a raggiungere i risultati».

Come ha visto la squadra?

«Noi abbiamo delle assenze, ma non deve essere un alibi. Abbiamo una rosa forte, lavorando con continuità. Ho visto che la squadra ha lavorato bene, soprattutto sulla fase difensiva. La squadra si è messa a disposizione e in settimana abbiamo fatto un buon lavoro».

La Champions:

«Si, la matematica non ci condanna. La gente di crede e noi pure. Vediamo dove saremo capaci di arrivare».

Napoli-Frosinone, le ufficiali: C’è Ostigard con Rrahmani

Tra meno di un’ora fischio di inizio al Maradona per Napoli-Frosinone. La squadra di Calzona cerca la continuità, mai tre vittorie di fila da quando c’è il tecnico condiviso con la Slovacchia. Anche Di Francesco alla ricerca di un risultato positivo che dia solidità alla squadra. È sfida tra Kvaratskhelia e Soulé.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

A disposizione: Gollini, Idiasik, Natan, Mazzocchi, Cajuste, Dendoncker, Traoré, Lindstrom, Simeone, Raspadori.

Frosinone (3-4-2-1): Turati, Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barranechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Terremoto a Napoli, avvertito anche dalla squadra in ritiro a Pozzuoli: “leggera inquietudine” (Alvino)

Terremoto a Napoli questa mattina, alle 9.45. Scossa tellurica avvertita anche dai giocatori del Napoli in ritiro nell’Hotel Serapide a Pozzuoli. Alle 12:30 si gioca Napoli-Frosinone. Lo scrive il giornalista Carlo Alvino.

“Leggera inquietudine in casa Napoli questa mattina per la scossa di terremoto delle 09:45 avvertita distintamente da tutto il gruppo in ritiro all’Hotel Serapide a Pozzuoli”.

