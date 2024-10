Simeone alla Lazio, in estate l’incastro sarebbe perfetto: via Immobile dentro il Cholito (Messaggero)

In passato l’agente del Cholito (lo stesso di Immobile) ha evitato che i due si pestassero i piedi a Formello ma i rapporti fra Moggi e il club non sono più così idilliaci

La Lazio non ha risolto il problema dei gol. Immobile e Castellanos non hanno rispettato le aspettative. La società interverrà in estate per dare a Tudor un altro attaccante (considerato anche l’addio di Immobile). Nel mirino di Lotito c’è Simeone, attaccante del Napoli. In estate potrebbe essere staffetta: via Ciro, dentro il Cholito. Lo riporta il Messaggero.

Non è andato prima alla Lazio perché ha lo stesso agente di Immobile

Scrive il Messaggero:

“AAA cercasi un attaccante vero. Immobile si è fermato a fine primo tempo per una distorsione al ginocchio e oggi si capirà l’entità dell’infortunio. Nelle prossime gare da titolare, Castellanos dovrà dimostrare qual è il suo reale fiuto”.

E ancora:

“Rischio stallo in attacco. Giovanni Simeone, cecchino autentico ai tempi del Verona di Tudor (che non lo ha ancora mai chiesto, il vertice di mercato è fissato a inizio maggio), era stato molto vicino alla Lazio in passato. Peccato che l’entourage del Cholito sia lo stesso di Immobile, e in questi anni ha sempre evitato il suo sbarco per non far pestare i piedi ai due assistiti a Formello. In estate l’incastro sarebbe perfetto, ma non sono più così idilliaci i rapporti fra Moggi e il club capitolino. Dovrebbe essere Tudor a imporsi per averlo a ogni costo”.

Napoli, idea Pinamonti per sostituire uno tra Simeone e Raspadori (Tmw)

Per il Napoli potrebbe esserci una sorta di rivoluzione in vista della prossima stagione. E sicuramente ci saranno cambiamenti in attacco. La partenza di Victor Osimhen è sempre più probabile e uno tra i suoi vice, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, potrebbe lasciare il club. Per colmare un posto in attacco, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli sta pensando a Andrea Pinamonti del Sassuolo. Il portale web scrive:

Nel futuro del Napoli potrebbe non esserci un attaccante tra il Cholito Simeone e Raspadori. L’argentino ha mercato in giro per l’Europa e può essere un’idea anche per alcuni club italiani; Raspadori non farebbe fatica ad essere collocato sul mercato locale. Un profilo che piace per il futuro è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non c’è ancora una trattativa ma è un nome che potrebbe prendere quota in casa azzurra nel corso delle prossime settimane.

