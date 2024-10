Napoli, idea Pinamonti per sostituire uno tra Simeone e Raspadori (Tmw)

Con Osimhen sempre più lontano dalla permanenza in azzurro, al Napoli servirà anche un vice in attacco, oltre ad un titolare.

Per il Napoli potrebbe esserci una sorta di rivoluzione in vista della prossima stagione. E sicuramente ci saranno cambiamenti in attacco. La partenza di Victor Osimhen è sempre più probabile e uno tra i suoi vice, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, potrebbe lasciare il club. Per colmare un posto in attacco, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli sta pensando a Andrea Pinamonti del Sassuolo

Il Napoli pensa a Pinamonti

Il portale web scrive:

Nel futuro del Napoli potrebbe non esserci un attaccante tra il Cholito Simeone e Raspadori. L’argentino ha mercato in giro per l’Europa e può essere un’idea anche per alcuni club italiani; Raspadori non farebbe fatica ad essere collocato sul mercato locale. Un profilo che piace per il futuro è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non c’è ancora una trattativa ma è un nome che potrebbe prendere quota in casa azzurra nel corso delle prossime settimane.

La Lazio vuole regalarlo a Tudor ma il Napoli chiede 20 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Salvo colpi di scena, dunque, la prossima estate si volterà pagina. Via Immobile, dentro un nuovo centravanti che si affiancherà a Castellanos che, a prescindere da come finirà questa annata, sarà riconfermato. Tudor vuole due centravanti entrambi potenziali titolari, anche perché potrebbe optare pure per un modulo a due punte. Così accanto al Taty può arrivare Giovanni Simeone che, dopo due stagioni a Napoli in cui ha trovato meno spazio di quanto pensava, vuole cambiare aria. Con Tudor, al Verona, visse, nel 2021-22, la sua migliore stagione (17 gol in 35 partite). E, come se non bastasse, la Lazio sarebbe per il Cholito un approdo graditissimo anche per quello che il club romano ha rappresentato per il padre Diego (che spesso portava il piccolo Giovanni a Formello a tirare due calci al pallone).

ilnapolista © riproduzione riservata