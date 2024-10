Roma: il tifoso malato terminale non esiste, è una balla (Adn Kronos)

“O meglio, esiste, è anche un tifoso romanista sfegatato. Ma non è malato terminale”. De Rossi aveva detto: «La società lo sta cercando»

Il tifoso della Roma, presunto malato e terminale, che ha chiesto a De Rossi di vincere l’Europa League è un falso. Lo riporta la radio Rtl 102.5 citando AdnKronos:

“O meglio, esiste, è anche un tifoso romanista sfegatato. Ma non è malato terminale, non ha in programma di andare in Svizzera per il suicidio assistito e non è chiaro perché abbia chiamato Tele radio stereo, una delle emittenti radiofoniche più seguite dai tifosi romanisti, mettendosi a piangere mentre raccontava la sua storia struggente“.

⚽️ La sua storia ha fatto il giro del web, è rimbalzata su tutti social scatenando tanta commozione, anche in De Rossi. Ma #Edoardo, questo il nome con cui si è presentato alla radio, si è inventato tutto. È sposato con una donna erede di una ricca e famosissima famiglia. — RTL 102.5 (@rtl1025) April 18, 2024

La sua storia ha fatto è rimbalzata su tutti social suscitando anche tanta commozione. Al punto che anche l’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di Europa League tra Roma e Milan. La Roma sta cercando di rintracciarlo, ma visto che si tratta di una bufala, difficile che il tifoso voglia farsi rintracciare.

De Rossi: «La Roma lo sta cercando ma non riusciamo a rintracciarlo»

Daniele De Rossi in conferenza stampa presenta il match di Europa League contro il Milan di Pioli, ritorno dei quarti di finale. L’allenatore della Roma rompe il silenzio anche sul caso Ndicka. Le sue parole da Tmw.

Chi al posto di Cristante? Avete ascoltato l’appello del tifoso malato terminale?

«Al posto di Cristante giocherà Bove. Non cambia niente, la scelta che farò non cambia in base all’assenza di Bryan, ma giocherà un giocatore cui riponiamo grande fiducia che uscirà a fine partita con la maglietta zuppa. Vogliamo che faccia una grande partita, perché se lo merita. Al tifoso che ci ha fatto commuovere possiamo promettergli l’impegno a lui come agli altri tifosi. La società sta cercando un modo di rintracciare questo ragazzo per cercare di fare quello che gli possa far piacere. Non riusciamo a rintracciarlo. Ha coinvolto non solo noi, ma anche i miei ex colleghi. Noi più di cercarlo non possiamo fare. Rispettiamo la voglia di rimanere dietro le quinte, ma se avesse voglia, siamo qui e lo stiamo cercando».

