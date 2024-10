Pioli rinuncerebbe volentieri all’ultimo anno col Milan se avesse un accordo col Napoli (SportMediaset)

La Stampa ha parlato dei primi contatti tra le parti nonostante il fatto che il tecnico ha ancora un anno di contratto col Milan

Il Napoli ha perso anche contro l’Empoli e conferma ancora una volta la necessità di muoversi per capire quel potrebbe essere la strada migliore per invertire il trend e ripartire col verso giusto per la prossima stagione. Una pedina fondamentale per inquadrare quale sia la strada è quella dell’allenatore. Punto su cui il presidente De Laurentiis lavora da tempo . Si continuano s fare diversi nomi tra cui quello di Antonio Conte che però ha già rifiutato una volta il Napoli e quello di Giampiero Gasperini che è però legatissimo all’Atalanta soprattutto dopo la vittoria contro il Liverpool. Un nome che invece sembra sempre più vicino sl Napoli è quello di Stefano Pioli. Il suo Milan, dopo la sconfitta contro la Roma, è sempre più in bilico e la responsabilità ricade tutta sull’allenatore. Secondo La Stampa ci sarebbero stati i primi contatti per parlare di un biennale col Napoli, secondo SportMediaset il tecnico sarebbe pronto a rinunciare al Milan.

“Una svolta che aiuterebbe non poco pure lo stesso Milan, visto che Pioli ha un altro anno di contratto coi rossoneri: anno al quale rinuncerebbe più volentieri (anche eventualmente trovando un accordo al ribasso) avendo già una nuova panchina per la prossima stagione”.

