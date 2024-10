Nehuen Perez: «L’interesse del Napoli c’era, ma le parti non hanno trovato l’accordo»

Alla Gazzetta: «Mi piace tanto la Serie A, ma la Premier è incredibile. Gioco meglio a destra, ma al centro, a tre si sta meglio, hai meno duelli»

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Nehuen Perez, difensore argentino dell’Udinese che durante il mercato di gennaio è stato ad un passo dal trasferimento a Napoli. Il difensore ha parlato proprio della trattativa durante l’intervista.

Nehuen Perez: «Mi piace tanto la Serie A, ma la Premier è incredibile»

«L’interesse del Napoli c’era, ma le parti non hanno trovato l’accordo. Dimostrerò il rispetto per l’Udinese che ha creduto in me e mi ha dato tanta fiducia fino all’ultimo giorno in cui resterò qui. Siamo concentrati sull’obiettivo e contro Inter e Roma mi sembra si sia visto che c’è l’atteggiamento giusto. Abbiamo fatto due grandi prestazioni. E siamo consapevoli che il momento è delicato».

Walter Samuel, vice di Scaloni nell’Argentina e grande ex difensore, che le dice?

«Di stare attento in marcatura e di usare bene i piedi».

E Messi?

«Una volta in Russia festeggiammo il compleanno insieme, spero rimanga in nazionale a vita. Non ho il suo numero, quindi non lo sento, ma è un idolo da sempre».

Cosa pensa pensa della Serie A Nehuen Perez?

«Devo lavorare. Mi piace tanto la Serie A, ma la Premier è incredibile».

E lei dove gioca meglio?

«A destra, ma al centro, a tre si sta meglio, hai meno duelli».

A gennaio poteva essere il quinto acquisto del Napoli

Napoli: con l’arrivo di Nehuen Perez, Ostigard può andare via (Sky)

Neheun Perez sarà presto un giocatore del Napoli. Arrivano le prime conferme dell’affare con l’Udinese. Accettata l’offerta da 18 milioni complessivi (16 + due di bonus) dal club friulano. Adesso rimangono da sistemare alcune dettagli e il dialogo tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo è costante. Di fatto, il difensore è il quinto acquisto del Napoli e comporta per il club delle scelte in ottica lista Champions. Due infatti rischiano di rimanere esclusi.

C’è poi il tema Ostigard. Con l’arrivo del nuovo difensore, Mazzarri potrebbe lasciar partire il norvegese che ha un principio di accordo con il Genoa.

Il punto di Francesco Modugno, inviato Sky, sul nuovo acquisto del Napoli:

«Dialogo aperto tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo, il rapporto tra loro è storico per i tanti affari fatti insieme. C’è sempre qualcosa da sistemare, ma l’operazione Nehuen Perez è più che avviata. Affare da 16 milioni più due di bonus. Perez è il quinto acquisto del Napoli che poi comporta scelte importanti per la lista Champions. Due calciatori infatti rimarranno fuori e vedremo le scelte di Mazzarri e del suo staff. Il difensore centrale era la priorità del mercato, c’era l’esigenza di fare qualcosa in quel reparto. La sensazione ora è che Ostigard può andare via, il Napoli pensa di rimanere con 4 difensori centrale più il jolly Di Lorenzo. C’è anche Dendoncker, manca solo l’ufficialità. Si tratta di un mediano, con caratteristiche difensive. In carriera spesso ha fatto anche il centrale difensivo. Mazzarri voleva un difensore ben strutturato fisicamente, alto e forte di testa, e dal passo rapido, veloce. Perez, in qualche modo, risponde a questo identikit».

