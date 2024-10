Napoli, Spalletti urla e sprona la squadra: «Se prendo troppi contropiedi è perché c’è poca qualità»

Anteprima del film “Sarò con te”. Anguissa leader dello spogliatoio: «Bisogna trovare il momento giusto con calma per colpire». Era un Napoli vincente.

Il Napoli ha caricato sul proprio canale YouTube ufficiale una piccola anteprima del film “Sarò con te”, al cinema dal 4 maggio. La pellicola ripercorre l’emozionante stagione 2022-23 degli azzurri, culminata con la vittoria dello scudetto.

Anguissa leader, Spalletti sprona la squadra: il Napoli del 2022/23

Siamo nell’intervallo di un match del Napoli della scorsa stagione; non si conosce quale sia, ma dai discorsi si può intendere che fli azzurri stavano pareggiando o perdendo nei primi 45 minuti.

L’anteprima comincia con Franck Anguissa che si rivolge ai compagni: «Bisogna trovare il momento giusto con calma, raga [per colpire]».

Dopodiché Spalletti prende la parola: «Se prendo troppi contropiedi è perché c’è poca qualità nel gestire palla. Poca qualità!» urla il mister. Successivamente disegna uno schema alla lavagna, dove spiega come palleggiare prima di servire un compagno libero a centrocampo e far partire l’azione d’attacco.

Prima che i calciatori escano dagli spogliatoi, Spalletti li sprona: «C’è tempo per vincerla!».

Negli spogliatoi è presente anche l’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli, che ascolta in silenzio.

“Sarò con te” avrà la colonna sonora di Geolier

Continua la promozione del film dello scudetto “Sarò con te”, in uscita il 4 maggio. Il Napoli su Twitter ha condiviso una clip del film con la colonna sonora del rapper partenopeo Geolier. Saranno i suoi versi quindi ad accompagnare le immagini del film. Da oggi parte la prevendita per i biglietti del film. Il prezzo del biglietto per il film è di 12 euro, così come imposto dalla casa produttrice del film.

