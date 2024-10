“Sarò con te”, il film dello scudetto del Napoli con la colonna sonora di Geolier (VIDEO)

Continua la promozione del film dello scudetto, al cinema il 4 maggio. Biglietti in vendita da oggi al prezzo di 12 euro

Continua la promozione del film dello scudetto “Sarò con te”, in uscita il 4 maggio. Il Napoli su Twitter ha condiviso una clip del film con la colonna sonora del rapper partenopeo Geolier. Saranno i suoi versi quindi ad accompagnare le immagini del film. Da oggi parte la prevendita per i biglietti del film. Il prezzo del biglietto per il film è di 12 euro, così come imposto dalla casa produttrice del film.

La colonna sonora di Geolier

Il Napoli su Twitter:

🎟️ “Sarò con te”, il film dello scudetto, arriva al cinema. Ad accompagnarci in questo meraviglioso viaggio, i versi di Geolier.

🍿 Biglietti ora in vendita 👉 https://t.co/XV7xKcEIuN#SAROCONTEILFILM pic.twitter.com/4DFMMbghSg — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 10, 2024

Il trailer di “Sarò con te” il film sullo scudetto del Napoli

Il film sulla stagione del Napoli 2022/23 culminata con la vittoria dello scudetto sarà disponibile dal 4 maggio e s’intitolerà “Sarò con te”. I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 10 aprile, data scelta per omaggiare il numero della maglia di Maradona. L’elenco sale a breve disponibile su nexodigital.it.

Il trailer della pellicola è disponibile sui canali social ufficiali del Napoli.

🎬 “Sarò con te” – il film dello scudetto arriva sul grande schermo!

📌 Dal 4 maggio al cinema

🎟️ Biglietti in vendita dal 10 aprile

Leggi la news 👉 https://t.co/ci4kj14Tw8#SAROCONTEILFILM pic.twitter.com/Lo1dTbxAQD — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 5, 2024

Sul sito ufficiale del Napoli si apprende:

A un anno di distanza dalla vittoria del terzo storico scudetto, dal 4 maggio arriva nelle sale italiane “SARÒ CON TE”, il film evento diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis che celebra la squadra partenopea con una grande festa al cinema per tutti i suoi tifosi.

“Sarò con te” è una reunion per tutti i tifosi per celebrare, ancora una volta, una vittoria e una città in festa rivivendo sul grande schermo una gioia attesa per 33 anni, raccontata attraverso lo sguardo e le parole di giocatori come il Capitano Giovanni Di Lorenzo, Frank Anguissa, Piotr Zieliński, Khvicha Kvaratskhelia, Minjae Kim, Giovanni Simeone, Juan Jesus, Eljif Elmas, Victor Osimhen, Mario Rui, Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Alex Meret, Mathias Olivera, Stanislav Lobotka, Matteo Politano, di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo come Fabio Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Silvio Orlando, Maurizio de Giovanni, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Marco D’Amore, Diletta Leotta, Paolo Condò, Robert Del Naja, Federica Zille, Pierluigi Pardo, Fabrizio Roncone, Francesco Repice, allenatori, di direttori sportivi e staff del Napoli, come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, Giuseppe Santoro e Nicola Lombardo e del Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il film riporta il pubblico alla stagione calcistica 2022/2023, iniziata con la diffidenza e il malumore dei tifosi rapidamente trasformata in entusiasmo per una squadra costruita magistralmente e allenata con grande autorevolezza da Luciano Spalletti.

ilnapolista © riproduzione riservata