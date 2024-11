Napoli, sondaggio per Dovbyk bomber del Girona: vale circa 30 milioni (Tmw)

L’attaccante ucraino del Girona è al momento il capocannoniere della Liga, a quota 18 gol in 32 partite.

Il Napoli sta seguendo con attenzione la situazione degli attaccanti in Europa, poiché Osimhen e uno tra Raspadori e Simeone andranno via. Tra i nomi, spunta l’ucraino del Girona Artem Dovbyk. Al momento è il capocannoniere della Liga, a quota 18 gol in 32 partite.

Dovbyk è il nuovo nome per l’attacco del Napoli

Tuttomercatoweb scrive:

Nelle ultime settimane il Napoli ha seguito con attenzione Artem Dovbyk, che giocherà il prossimo Europeo con la maglia della nazionale ucraina. Comprato un anno fa per poco meno di 8 milioni di euro, ora la valutazione è intorno ai 30 milioni; non è una trattativa impossibile per quello che, probabilmente, dovrebbe essere il deputato per il dopo Osimhen. Il Napoli rivoluzionerà il proprio attacco in estate. Via Osimhen al 100%, forse via anche Simeone. C’è poi Raspadori che, comunque, è stato pagato 26 milioni per il riscatto poco tempo fa, dunque sarà a carico, a bilancio, per una ventina di milioni. Come detto nei giorni scorsi, in pole c’è Jonathan David, sebbene molto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore del Napoli in estate.

I presupposti per l’acquisto di David ci sono quasi tutti. È quanto emerge dopo l’incontro tra Manna e alcuni intermediari del giocatore. Come riporta la Gazzetta dello Sport:

Il Lille si siederà al tavolo con una richiesta di 50 milioni, un importo che il presidente ritiene eccessivo per un calciatore che andrà in scadenza nel 2025. Considerando la concorrenza che c’è, il Napoli parte da 35 milioni con l’aggiunta di una variabile legata ai traguardi nell’annata che verrà.

