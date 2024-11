Napoli, per Italiano spunta la concorrenza del Torino (Tuttosport)

Senza la qualificazione europea, sembra al capolinea l’avventura di Ivan Juric al Torino e Vincenzo Italiano è il nome in cima alla lista di Urbano Cairo

Il Napoli potrebbe avere concorrenza anche per Vincenzo Italiano. Il nome del tecnico è tra quelli che il presidente De Laurentiis sta considerando per la panchina della prossima stagione. Italiano non è assolutamente tra i primi nomi per il club azzurro che preferirebbero uno tra Conte, Pioli e Gasperini. Ma, se fino a questo momento Italiano sembrava la soluzione più a portata di mano, arrivano dei concorrenti.

Senza la qualificazione europea, sembra al capolinea l’avventura di Ivan Juric al Torino: lo scrive Tuttosport che aggiunge che Vincenzo Italiano è il nome in cima alla lista di Urbano Cairo per il Torino che verrà. Con Ivan Juric a fine corsa senza una sempre più difficile qualificazione alle competizioni europee, la società granata sta già sondando il terreno per il sostituto dell’allenatore croato e l’attuale tecnico della Fiorentina è il preferito del nuovo uno del Toro.

Solo se non dovesse trovare un accordo con Italiano (è anche nella lista del Napoli, piace molto al Bologna per il dopo Motta), Cairo valuterebbe le alternative. I nomi principali sono quelli di Raffaele Palladino del Monza, Alberto Gilardino del Genoa e, più indietro, Vanoli, Dionisi e Gattuso.

Il giornalista di Sportitalia Rudy Galetti aveva scritto il 5 aprile: i colloqui tra il tecnico e il Napoli procedono bene. I campioni d’Italia lo hanno sempre considerato un obiettivo principale e sono ottimisti nel raggiungere un accordo il prima possibile.

