Napoli, la svalutazione della rosa è figlia della scelleratezza del suo padre padrone (Libero)

Ora il valore della rosa è pari a 513 milioni, lo scorso anno 629. In Serie A il caso più clamoroso è il Frosinone: prezzo d’acquisto della rosa 4,4 milioni, valore attuale 103,5 milioni

Nel valore delle rose della Serie A, c’è il tracollo del Napoli, che lo scorso anno ha vinto lo scudetto dominando il campionato.

I calciatori del Napoli valgono circa il 15% in meno rispetto allo scorso anno

Libero scrive:

Nella serie A di quest’anno ci sono vari esempi di come fare o non fare calcio. Prendiamo il caso del Napoli: senza i «comportamenti corretti» spallettiani, il club di De Laurentiis è passato dal vincere lo scudetto al non essere nemmeno tra le prime sette della classifica, nonostante in campo vadano gli stessi giocatori dell’anno scorso. Adesso valgono complessivamente il 14,9% in meno. Una svalutazione figlia della scelleratezza del padre padrone del Napoli che, in preda ai deliri di onnipotenza post-scudetto, ha gettato a mare anni di gestione quasi perfetta. Ora il valore della rosa è pari a 513 milioni [Lo scorso anno, 629 milioni].

Il Bologna sta salendo: 254 milioni, per una rosa costata 120 milioni. E poi c’è il caso più clamoroso dell’anno, si tratta del Frosinone: prezzo d’acquisto della rosa 4,4 milioni, valore attuale 103,5 mln. Se la favola Frosinone non dovesse avere il lieto fine, resterebbe comunque un bell’esempio di idee e coraggio. Tra l’altro ogni vittoria ai ciociari è finora costata solo 739mila euro, oltre venti volte in meno della Salernitana già retrocessa, di Sassuolo e Udinese, entrambe a rischio.

Il Napoli è la squadra italiana la cui rosa più si è svalutata in questa stagione. Prima in Italia e seconda in Europa, dietro il solo Manchester United. I dati sono di Transfermarkt e sono dei dati persino gonfiati come vedremo. Il Napoli è accreditato di una perdita di valore della rosa da 578 a 513 milioni. Meno 65 milioni che fanno un calo dell’11,2%. Una stima, come abbiamo detto, persino sottostimata. Perché nella valutazione della rosa attuale sono compresi i 25 milioni di Zielinski calciatore che il club perderà a zero tra poche settimane, i 18 di Traoré che è in prestito e non sarà riscattato al pari di Dendoncker (valutato 9 milioni). Va aggiunto anche il milioncino di Demme in scadenza di contratto. Sono altri 53 che vanno aggiunti ai 65 e fanno 118. In realtà quindi tra poche settimane la rosa del Napoli varrà 460 milioni con una perdita del 20%.

