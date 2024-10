Il Napoli non riscatterà né Traorè né Dendoncker. Contro il Monza ci sarà Zielinski (CorSport)

“Può essere il centrocampista polacco la carta a sorpresa di Calzona a Monza e per il rush finale del campionato. Gli esperimenti, del resto, non sono andati a buon fine”

Il Napoli nella finestra di mercato invernale ha preso in prestito due centrocampisti: Traorè e Dendocker. Il primo non ha soddisfatto le aspettative della società, il secondo ha giocato davvero pochissimo. Il Napoli non riscatterà nessuno dei due e cercherà di puntare a sfruttare il più possibile il reietto Zielinski, che in estate si unirà all’Inter.

Napoli, Traorè non ha convinto. Zielinski sarà il jolly del rush finale

Lo scrive il “Corriere dello Sport“, secondo cui già contro il Monza dovremmo vedere Zielinski titolare.

“Un tempo contro l’Atalanta fatto di spessore tecnico, un golazo sfiorato con quel palo che trema ancora alla sinistra di Carnesecchi, la voglia e l’orgoglio di chi vuole chiudere la sua lunga e ricca pagina napoletana con dignità, professionalità e attaccamento alla maglia che ha indossato per 8 stagioni. Può essere il centrocampista polacco la carta a sorpresa di Calzona a Monza e per il rush finale del campionato. Gli esperimenti, del resto, non sono andati a buon fine: Traorè non verrà riscattato. Troppo alta la cifra da versare al Bournemouth in considerazione delle prestazioni dell’ivoriano. Discorso simile per Dendoncker, che invece il campo finora l’ha visto pochissimo: 3 presenze e 21’ minuti in campionato per il belga, che tornerà all’Aston Villa a fine stagione.

Lo scrive la “Gazzetta dello Sport”:

Ai 50 mila del Maradona è stata proposta una prestazione avvilente da una squadra che non ha più un’anima e neanche un carattere. Un gruppo che viene fischiato e sbeffeggiato, tanto che neanche la contestazione fuori monta feroce. È Pasqua, non si esagera, e poi la conclusione non è una sorpresa, pesando tutta l’annata, i tre allenatori, gli sbagli e gli obblighi dovuti al presidente, tipo Zielinski in castigo, come se servisse a modificare la sua partenza per l’Inter

