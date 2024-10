Il Napoli è il club la cui rosa ha perso più valore in un anno, in Europa solo lo United ha fatto peggio

I dati di Transfermarkt: si è depauperata di 65 milioni. In realtà sono 118 visto che sono inclusi i valori di Zielinski, Demme, Traoré e Dendoncker

Il Napoli è la squadra italiana la cui rosa più si è svalutata in questa stagione. Prima in Italia e seconda in Europa, dietro il solo Manchester United. I dati sono di Transfermarkt e sono dei dati persino gonfiati come vedremo.

Il Napoli è accreditato di una perdita di valore della rosa da 578 a 513 milioni. Meno 65 milioni che fanno un calo dell’11,2%. Una stima, come abbiamo detto, persino sottostimata. Perché nella valutazione della rosa attuale sono compresi i 25 milioni di Zielinski calciatore che il club perderà a zero tra poche settimane, i 18 di Traoré che è in prestito e non sarà riscattato al pari di Dendoncker (valutato 9 milioni). Va aggiunto anche il milioncino di Demme in scadenza di contratto. Sono altri 53 che vanno aggiunti ai 65 e fanno 118. In realtà quindi tra poche settimane la rosa del Napoli varrà 460 milioni con una perdita del 20%.

A fine anno probabilmente rientreranno Folorunsho e Gaetano valutati molto poco: 6 e 5 milioni.

E non entriamo nel merito delle valutazioni. Lindstrom, ad esempio, è ancora valutato 25 milioni come all’inizio della stagione. Mazzocchi addirittura 4. Lobotka e Anguissa 30 milioni, Rrahmani 20. I leader della graduatoria di valore sono ovviamente Osimhen e Kvaratskhelia quotati rispettivamente 110 e 80 milioni. Osimhen ovviamente andrà via.

In Italia subito dietro il Napoli ci sono le romane. La rosa della Lazio si è depauperata di 65 milioni, da 285 a 228 per una perdita del 20%. Il valore della rosa della Roma è passato da settembre a oggi da 382 a 328 milioni per una perdita del 14,1%. Poi, c’è l’Empoli (ventesima in Europa) la cui rosa è passata dal valore di 92 milioni a 69 con una perdita di 23 milioni pari al 25,8%.

Ecco la top ten europea della perdita di valore delle rose secondo Transfermarkt:

Manchester United da 882 a 734: meno 148 milioni pari al 16,8%

Napoli, da 578 a 513: meno 65 milioni pari all’11,2%

Lazio, da 285 a 228: meno 57 milioni pari al 20%

Roma, da 382 a 328: meno 54 milioni pari al 14,1%

Galatasaray, da 245 a 193: meno 52 milioni pari al 21,1%

Al Nassr, da 196 a 144 milioni: meno 52 milioni pari al 26,3%

Union Berlino, da 193 a 145: meno 48 milioni pari al 24,9%

Southampton, da 235 a 190: meno 45 milioni pari al 19,1%

Leicester, da 252 a 211: meno 41 milioni pari al 16,2%

Osasuna, da 137 a 99: meno 38 milioni pari al 27.7%

