Napoli, De Laurentiis ha sondato anche Allegri (Radio Kiss Kiss Napoli)

«La risposta: Allegri ha un anno di contratto, se la Juventus decidesse di non proseguire il rapporto penserebbe di star fermo un anno»

Valter De Maggio, in apertura di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, ha dato alcune informazioni utili sul futuro della panchina del Napoli. Le ultime indiscrezioni parlano di un sondaggio con Allegri, attuale allenatore della Juventus.

«Da giorni l’obiettivo numero uno, come vi ripeto da giorni, è Antonio Conte. Ovviamente siamo alla stretta finale, De Laurentiis non aspetterà all’infinito. Se va in porto è la sua prima scelta. Conte è uno molto fatalista, vuole vedere come va a finire, se è la volta buona per lui per venire a Napoli. De Laurentiis però si guarda intorno, capisce quello che accade al Milan. Su Pioli secondo me c’è un po’ di freddezza, così come c’è un po’ di freddezza anche su Italiano».

Gli ultimi sondaggi di De Laurentiis

De Maggio ha poi continuato:

«Il presidente De Laurentiis fa dei sondaggi esplorativi preventivi con Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Non è una trattativa, è una chiacchierata. De Laurentiis ha capito che la posizione di Allegri alla Juventus non è più così solida. Un po’ l’ha capito e un po’ Manna gliel’ha detto. Cosa gli è stato risposto? Che Allegri ha un anno di contratto, che sarebbe ben contento di rimanere alla Juve nella prossima stagione, ma nel caso in cui la Juventus decidesse di non proseguire il rapporto e quindi affidare la panchina ad un altro tecnico, Allegri in qualche modo penserebbe di star fermo un anno. Lo stesso sondaggio è stato fatto con Gasperini che però considerando l’Europa League e la volata finale ha risposto: ne potremmo parlare, ma è troppo presto».

Se Manna vuole Lukaku, allora a Napoli viene Allegri

Manna vuole portare Lukaku al Napoli. È la notizia che dà Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal”. De Maggio assicura che se dovesse arrivare Conte, Lukaku sarebbe il primo sostituto per Osimhen. A questo punto è lecito chiedersi se l’arrivo di Lukaku, tanto voluto da Allegri alla Juventus, non indirizzi invece sulla panchina azzurra proprio l’allenatore livornese.

«Manna e Giuntoli avevano pensato di portare Lukaku alla Juventus quest’estate. Io vi assicuro che di sicuro il primo nome per l’attacco per Manna è Romelu Lukaku. E aggiungo: se arrivasse Antonio Conte, Lukaku sarebbe la scelta assoluta per sostituire Osimhen. Più di David, più di Zirkzee. Manna vuole portare Lukaku a Napoli».

Allegri al Napoli. L’idea, anzi il sogno, l’ha lanciata il professor Guido Trombetti sul Mattino. Ha scritto di aver sognato l’arrivo del livornese sulla panchina azzurra. Attenti a sottovalutare, il professor Trombetti con quest’articolo ha di fatto disarticolato la narrazione su Antonio Conte, ha riportato la realtà nelle stanze del calciomercato. E se fa il nome di Allegri, al di là degli spunti onirici (e non ironici), magari qualche addentellato c’è.

Allegri e De Laurentiis hanno da sempre ottimi rapporti. Max sarebbe arrivato al posto di Spalletti se il Napoli di Gattuso avesse conquistato la Champions. È un consigliere fidato nei momenti bui del signor Aurelio. Si vocifera che sia stato lui a suggerire, tempo fa, il nome di Spalletti.

Allegri è stato scaricato dalla Juventus. Giuntoli porterà a Torino Thiago Motta. Allegri oggi è un impresentabile. Un rappresentante del calcio superato, antico, vecchio, dicono i nuovisti. I tifosi della Juventus lo detestano. Non aspettano che il momento del suo addio.

