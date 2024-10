Marotta: «Il futuro di Zhang? Posso solo dire che è il proprietario perfetto»

«Sa delegare, rispetta perfettamente i ruoli. Non è presente fisicamente ma lo sentiamo quotidianamente. Inzaghi? Rinnovo fisiologico»

L’Inter si avvicina verso seconda stella che vorrebbe dire 20 scudetti vinti. Il presidente del club, Steven Zhang, però sta combattendo una dura battaglia finanziaria contro il fondo Oaktree. Zhang deve restituire il prestito entro il prossimo 20 maggio. A tal proposito, i giornalisti presenti durante il premio Bearzot, consegnato a Simone Inzaghi dal Coni a Roma, hanno interrogato l’ad del club Beppe Marotta.

Marotta: «Oaktree? Non posso rispondere perché riguarda la proprietà»

Dal palco del premio l’amministratore delegato ha dichiarato:

«Non è una domanda a cui posso rispondere perché interessa la proprietà. Posso solo dire che ieri ho parlato con Steven Zhang, non è stato presente fisicamente ma lo abbiamo sentito quotidianamente e posso dire che è il proprietario perfetto. Sa delegare, rispetta perfettamente i ruoli e la speranza è che Steven Zhang possa andare avanti. Ci sono tutti i segnali positivi per questo, la nostra situazione è molto tranquilla dal punto di vista economico. Siamo sereni e speriamo di continuare con la famiglia Zhang».

Su Inzaghi: «La scelta di rinnovare con lui sarà fisiologica»

Non poteva mancare un commento su Inzaghi:

«La scelta di ingaggiarlo è collettiva, ovviamente le società sono composte da professionisti e insieme abbiamo fatto questa scelta. In lui trovavamo le qualità professionali e umane, che spesso sono più importanti di quelle professionali. Abbiamo fatto questa scelta con grande tranquillità, aveva fatto bene con la Lazio. La scelta di rinnovare con lui sarà fisiologica, ha dimostrato con i fatti di saper far bene ed è il profilo ideale per il presente e per il futuro dell’Inter».

