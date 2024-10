Lotito, frecciatina a Luis Alberto e Immobile: «Chi sceglie i milioni dell’Arabia, non è un giocatore da Lazio»

«Se uno decide di andare in Arabia a prendere 25 milioni, è un giocatore che non può giocare in nessuna squadra del campionato italiano»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto su Lalaziosiamonoi.it per commentare il rinnovo di Zaccagni fino al 30 giugno 2029.

«Zaccagni è un giocatore che ha dimostrato attaccamento alla maglia, aggiungo che parecchie considerazioni sono state fatte dai mezzi di comunicazione, niente di attinente al vero, è stato solo creato allarmismo ingiustificato».

Lotito: «La Lazio oggi è un punto di arrivo e non di partenza»

Lotito ha continuato poi commentando le altre situazioni contrattuali che riguardano la Lazio. Infatti a Formello tiene banco il caso Luis Alberto.

«Per quanto concerne alcuni calciatori che hanno deciso di intraprendere un’altra esperienza lo fanno non perché alla Lazio non stiano bene, lo fanno perché qualcuno vuole tornare nel proprio paese d’origine anche a condizioni economicamente inferiori rispetto a quelle che erano state proposte da noi. La Lazio oggi è un punto di arrivo e non di partenza, purtroppo le considerazioni di alcuni calciatori sono state fatte anche per motivi familiari o anche economici: se uno decide di andare in Arabia a prendere 25 milioni di stipendio non è un giocatore che può giocare alla Lazio e in nessuna squadra del campionato italiano».

Quindi Felipe Anderson è il modello da seguire. Non chi, come magari Ciro Immobile, è tentato dalle proposte che arrivano dall’Arabia. L’ultima battuta su Felipe Anderson:

«Mi ha chiamato, a malincuore, nonostante avesse avuto anche la rassicurazione di una prospettiva futura. Ha fatto una scelta familiare e io non posso rimproverargli nulla anche. Mi ha assicurato che avrebbe dato il massimo fino alla fine della sua esperienza alla Lazio».

