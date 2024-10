Luis Alberto, la Lazio è pronta a chiedere i danni in caso di braccio di ferro (Messaggero)

La Lazio è fortemente irritata. «Io dico sempre quello che penso e ho risposto a una domanda», ha chiarito a Fabiani. Lotito non lo vuole perdonare.

La Lazio prova a perdonare Luis Alberto. Contro il Genoa potrebbe partire titolare ma le sue parole hanno scatenato un terremoto a Formello. Ne parla il Messaggero.

Luis Alberto a Fabiani: «Dico quello che penso, ho risposto a una domanda»

Scrive il Messaggero:

“Ma le dichiarazioni d’addio di venerdì scorso nel post-gara rimangano un terremoto sotto l’erba. «Io dico sempre quello che penso e ho risposto a una domanda», ha chiarito il Mago nel confronto con Fabiani. In realtà la Lazio è irritata e pronta a chiedere i danni in caso di braccio di ferro finale per l’uscito a gamba tesa del Mago, che ha chiesto pubblicamente la risoluzione del contratto, favorendo le speculazione di eventuali pretendenti al suo cartellino, su cui rimane anche il 20% da riconoscere al Liverpool, da cui venne acquistato ad agosto del 2016 per circa 5 milioni di euro“.

Nonostante le smentite, i rumors da Siviglia si fanno sempre più insistenti. Bisogna comunque fare i conti con Lotito che non è disposto a perdonarlo più.

Lotito: «Non andrà via gratis, se vuole andare via trovi la squadra che lo compri»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adn Kronos in merito alla parole di Luis Alberto e alla sua volontà di «non prendere più un euro dalla Lazio».

«Luis Alberto probabilmente vuole andare via gratis. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra che lo vuole. Lui ha preteso un rinnovo l’estate scorsa. È il secondo giocatore più pagato della Lazio, il contratto viene sottoscritto obtorto collo, lui chiede altro, non si presenta al ritiro, come ricorderete tutti. E ora se ne esce con questa cosa, all’improvviso e senza dir nulla alla società. Se vuole andare via deve trovare la squadra che se lo compri».

E ancora:

«Siamo una società quotata in borsa, queste sono cose che determinano danni d’immagine ed economici. Lasciarlo andare via a parametro zero da una società quotata significa depauperare il patrimonio e io mica sono matto, gli azionisti mi ammazzerebbero e avrebbero ragione».

