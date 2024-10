De Zerbi non è al centro dell’interesse del Liverpool per sostituire Klopp (Telegraph)

Piace Amorim dello Sporting: “Predilige lo stile di calcio offensivo richiesto ed è considerato una buona scelta anche per la personalità”

De Zerbi è al centro delle voci di mercato, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni in cui ha fatto capire che le possibilità di dire addio al Brighton sono molto alte. Accostato a tanti club, tra cui il Liverpool, il “Telegraph“ ci tiene a specificare che in realtà il tecnico italiano non è in pole al momento per prendere il posto di Klopp.

“Le possibilità che Roberto De Zerbi diventi il prossimo allenatore del Liverpool sono diminuite e l’italiano non è attualmente considerato un candidato di punta. La caccia al successore di Jurgen Klopp resta aperta, e De Zerbi non è certo stato del tutto escluso, ma l’allenatore del Brighton non è al centro delle ricerche del Liverpool in questo momento”.

La scelta di Xabi Alonso di restare al Leverkusen non ha sorpreso la dirigenza del Liverpool, che ha esaminato come candidato De Zerbi, ma osserva anche Ruben Amorim dello Sporting.

Amorim piace più di De Zerbi, rispecchia ciò che vuole la società

Telegraph Sport ha poi rivelato che “Amorim ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro (12,9 milioni di sterline) nel suo contratto con il club portoghese quest’estate – molto inferiore a quanto riportato in precedenza – con tale clausola che scenderà a 10 milioni (8,6 milioni di sterline) nel 2025, quando gli resterà solo un anno di contratto.

Sebbene la clausola non sia certamente economica, significa anche che sarà più facile eper il Liverpool raggiungere un accordo nel caso in cui decidessero di fare una mossa per Amorim. Devono semplicemente attivare la clausola che lascerà lo Sporting impotente a trattenerlo, il che significa che non hanno bisogno di precipitarsi nelle trattative”.

La reputazione di Amorim è alle stelle “dopo aver posto fine ai diciannove anni di digiuno dello Sporting per il titolo portoghese nel 2021 e aver fatto migliorare giocatori come Joao Palhinha, Pedro Porro e Matheus Nunes, che sono stati venduti poi ai club della Premier League. Predilige lo stile di calcio offensivo richiesto dal Liverpool e, in termini di personalità, è anche considerato una buona scelta. Amorim sembrerebbe quindi il favorito per il ruolo ma, come ha insistito una fonte, “non esiste un candidato principale” per succedere a Klopp e “affermare che ci sia sarebbe sbagliato”.

ilnapolista © riproduzione riservata