La schermitrice che ha denunciato lo stupro. Otto ore per ricostruire l’incubo col pm (Messaggero)

«È decisamente provata – ha spiegato suo legale Luciano Guidarelli al termine dell’udienza – ci sono stati momenti in cui il giudice ha interrotto l’esame perché ha avuto dei crolli»

Ad accompagnare la giovane c’erano la madre, un amico e un legale della famiglia di origine straniera. Per tutto il tempo necessario a ricostruire di quei momenti di terrore, loro sono rimasti fuori dall’aula ad aspettare la ragazza, uscita in lacrime alla fine dell’incidente probatorio.

La linea difensiva dei ragazzi coinvolti punta sul consenso da parte della schermitrice. Quello che aveva in qualche modo fatto scattare le ire del legale della ragazza era stato il fatto che la Federazione non si era mossa e non aveva in qualche modo bloccato gli atleti coinvolti.

«Una volta preso atto che in questi campo circolano alcol e droghe – ha osservato ieri l’avvocato Guidarelli al termine dell’incidente probatorio – la Federazione doveva prendere provvedimenti, anche se sono droghe leggere. Non è un ambiente sportivo il luogo giusto, perché si dà una visione distorta di profili giovanili da tutelare. Ci sono informazioni che confermano che giravano questa sostante»