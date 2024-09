La schermitrice che ha accusato di stupro tre atleti «Ho paura a salire in pedana se ci sono quei tre»

«Sto cercando di non leggere le notizie che mi riguardano perché purtroppo mi fa male, malissimo. Rivivo la stessa angoscia. Mi guardo allo specchio e mi vedo come se fossi a pezzi, una persona danneggiata. Non riesco a dormire, fatico a concentrarmi, davanti a me vedo il buio. So che tutti sono preoccupati per me e questo mi dispiace».

In questi giorni il suo avvocato ha mosso accuse alla Procura generale di Firenze che , a suo dire, non avrebbe condotto le indagini come un codice rosso.