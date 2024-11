La permanenza di Xavi al Barcellona rafforza la possibilità dell’arrivo di Kvaratskhelia

La Gazzetta dello Sport edizione georgiana: “La prossima settimana l’agente del Kvaratskhelia Mamuka Jugeli volerà in Italia: l’obiettivo è incontrare il presidente del club, Aurelio De Laurentiis”

Xavi ha cambiato idea e comunicato ufficialmente oggi, in conferenza stampa, che non lascerà più il Barcellona. La sua decisione, qualsiasi siano i motivi, cambia gli scenari europei, innanzitutto per il valzer delle panchine che si attendeva, ma anche per la questione mercato. Xavi ha parlato infatti anche di mercato e la sua permanenza è sicuramente legata ad alcuni colpi importanti. Tra questi. scrive oggi l’edizione georgiana della Gazzetta dello Sport ci potrebbe essere l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

“Sembra che la trattativa sia entrata in una fase cruciale e il futuro del Kvaratskhelia sarà presto conosciuto, perché la prossima settimana l’agente del Kvaratskheliya Mamuka Jugeli volerà in Italia: l’obiettivo è incontrare il presidente del club, Aurelio De Laurentiis”.

La situazione va ancora discussa con il Napoli, ma De Laurentiis non considera nessuno incedibile e ora la Gazzetta spiega che “la permanenza di Xavi al Barcellona ha aumentato le possibilità che Kvaratskhelia si trasferisca in questa squadra, perché all’epoca anche lo specialista spagnolo era coinvolto nel trasferimento e nell’interesse di Kvaratskhelia per lui”.

