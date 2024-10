Kvara torna finalmente in campo, ma resta il nodo futuro (Corsport)

Kvara ha recuperato e tornerà finalmente in campo per la prossima partita contro il Monza. Quello che continua a preoccupare, oltre alla situazione contingente del Napoli, è il futuro dell’attaccante georgiano che non ha ancora un rinnovo e aspetta soprattuto un adeguamento del suo contratto considerando quello ottenuto da Osimhen

Il futuro di Kvara

Kvara torna col Monza, si sistemerà al suo posto, a sinistra del tridente d’attacco, e reclamerà dopo un secondo palla, mentre tutti sapranno che ad ogni tocco qualcosa potrebbe accadere. Una sensazione che dal campo si percepisce anche in altre sedi. Il tema rinnovo sarà presto attuale, sarà la base da cui ripartire. Arriverà un momento, e accadrà presto, in cui il suo entourage e il club si accomoderanno per riprendere un discorso rimandato anche pubblicamente al termine della stagione. De Laurentiis non ha mai negato la voglia di blindare il georgiano e Kvara, attraverso le parole del suo agente, Mamuka Jugeli, ha sempre lasciato intendere di vedere il suo futuro ancora a Napoli. Con la sua famiglia che sta per allargarsi: Kvara sarà presto padre. Ovviamente, tornando al futuro, a condizioni differenti da quelle attuali, con sensibile aumento d’ingaggio, oggi tra i più bassi della rosa, pari a circa un milione e mezzo a stagione. Più di lui guadagnano in tanti. Era l’accordo prima della sua esplosione. Risale all’estate del 2022. Era un altro Napoli ed era un altro Kvara.