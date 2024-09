Napoli, in programma il rinnovo di Kvara: fino al 2029 a quattro milioni all’anno

Lo scrive Nicolò Schira su X. De Laurentiis aveva detto: «Grazie al Napoli ha espresso il meglio di sé, questa valorizzazione noi la pagheremo»

Il Napoli sta programmando il rinnovo di Khvicha Kvarataskhelia. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, si tratterà di un rinnovo fino al 2029 con adeguamento dello stipendio. Kvara guadagnerà quattro milioni all’anno più uno di bonus.

#Napoli are planning Khvicha #Kvaratskhelia’s contract extension until 2029 (€4M/year + 1M as bonuses). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2024

De Laurentiis aveva parlato del rinnovo di Kvara prima della sconfitta in Champions contro il Barcellona.

De Laurentiis: «Kvara? L’offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non a lui»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista del match di Champions League contro il Barcellona.

L’agente di Kvaratskhelia ha detto che andrebbe via solo per un’offerta irrinunciabile.

«L’offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non a lui. Kvara ha ancora tanti anni con noi e io vorrei estendergli il contratto. Lui è stato un signore, ne riparleremo a fine anno e io non mi sono mosso. Se dovesse irrigidirsi, peggio per lui ma anche per noi. Sapevamo che era un buonissimo giocatore, ma grazie al Napoli ha espresso il meglio di sé ed è giusto che questa valorizzazione noi la pagheremo».

Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis farà il possibile per accontentarlo (Gazzetta) (4 marzo) Khvicha Kvaratskhelia è stato uno dei grandi protagonisti della sfida di ieri sera contro la Juve. Suo il gol del primo tempo che porta in vantaggio il Napoli. Il gesto dell’attaccante georgiano dopo il gol, il suo indicare ai tifosi quasi a significare io resto qui, sembra confermare le parole del padre. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di futuro, del destino del georgiano. “Stessa porta di un anno fa, stesso boato. Stavolta cambia l’esultanza, e non è un dato poco rilevante. Khvicha è corso sotto la Curva B, per prendersi l’abbraccio del suo popolo in estasi. E ha allargato le braccia, facendo un gesto che può sembrare semplice ma che invece è un carico di speranza per il mondo napoletano. Kvaratskhelia esulta alla Ronaldo, con due mani: «io sto qui» sembra dire. Del rinnovo si parlerà a fine stagione ma De Laurentiis farà il possibile per accontentare Khvicha, oggi tra i meno pagati delle big di Serie A nonostante ne sia l’Mvp in carica.

