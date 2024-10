Klopp è riuscito a tenere l’attenzione sul Liverpool più che sul suo addio (The Athletic)

In conferenza non risponde alle domande sul suo futuro. Se il Liverpool vincerà le prossime 8 gare, sarà campione d’Inghilterra.

Tra poche settimane si concluderà l’avventura di Jurgen Klopp al Liverpool. The Athletic gli dedica un pezzo in seguito al match vinto contro lo Sheffield 3-1.

Klopp ha otto partite per vincere la Premier League

Jurgen Klopp, nel match tra Liverpool e Sheffield terminato 3-1, non ha festeggiato per la vittoria della sua squadra. Annunciata la sua decisione di andarsene, ha detto che non ha più l’età per saltare. Era teso. Sono passate 10 settimane da quando Klopp ha reso pubblica la sua intenzione di andarsene a fine stagione. Da allora, il Liverpool ha giocato 15 partite e ne ha vinte dodici. La matematica ci dice che se vinceranno le restanti otto partite, saranno campioni d’Inghilterra. Dal suo annuncio, Klopp ha mantenuto l’attenzione sulla sua squadra, piuttosto che su se stesso. Mercoledì in conferenza non ha voluto rispondere a domande sul suo futuro. Ha solo detto che non allenerà più un club inglese.

The Athletic si concentra anche sulla personalità del tecnico tedesco e le similitudini con i suoi predecessori al Liverpool:

Dovrebbe essere bannato chi dipinge Klopp come un tipo folkloristico. A volte, è un uomo serio e duro. Parte del motivo per cui andrà via è il controllo di certe situazioni, come Salah che scuote la testa dopo un’ora di un match sull’1-1. Il tedesco condivide con i precedenti tecnici Shankly, Paisley e Dalglish i successi ottenuti con il Liverpool, ma non solo: anche l’atteggiamento. E il comportamento con i giovani: un esempio è il 20enne Bradley che Klopp trasferirà al suo successore. Anche Paisley fece esordire Rush e Whelan che poi hanno vinto più trofei di alcuni club inglesi. Per le ultime gare di Premier la batteria di Klopp è carica. Saranno sei settimane piene.

