Klopp lascia il Liverpool a fine stagione. Dai, Jurgen, vieni a Napoli

Klopp lascia il Liverpool a fine stagione. Lo ha annunciato lui stesso, come usa in contesti civili. Dai, Jurgen, vieni a Napoli.

Klopp allena il Liverpool dal 2015. Ha riportato la Premier e ha vinto anche una Champions.

🚨🚨 BREAKING: Jurgen Klopp has decided to LEAVE Liverpool at the end of the season. pic.twitter.com/jMlKg16hV3

Scritto il 21 dicembre

Dopo la partita di Coppa di Lega giocata ieri tra il Liverpool e il West Ham, dove i Reds hanno avuto la meglio, il tecnico Jurgen Klopp ha avuto però da ridire sul suo pubblico a fine gara.

«Non sono stato particolarmente soddisfatto dell’atmosfera alle mie spalle. Mi chiedevo cosa volessero»

Ha detto parlando dei tifosi presenti ieri ad Anfield, ma sabato il Liverpool affronta in casa l’Arsenal. Uno scontro tra prima e seconda proprio prima di Natale ed è per questo che Klopp ha aggiunto

«Abbiamo bisogno di Anfield sabato senza che io litighi con il loro allenatore o altro. Se non siete carichi, date il biglietto a qualcun altro. Abbiamo bisogno di voi»

