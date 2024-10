Giuntoli porterà alla Juventus anche Micheli e Mantovani (La Stampa)

Oltre a Pompilio che traslocherà a Torino come vice di Giuntoli, ricomponendo la coppia formata del Carpi e divisa dopo lo scudetto

L’asse Torino-Napoli è molto caldo. Juventus e Napoli si scambieranno gli uomini mercato. Manna a Napoli, a Torino potrebbero andare sia Micheli che Mantovani su espressa richiesta di Giuntoli. Lo scrive la Stampa.

Giuntoli vuole ricostruire la sua squadra alla Juventus

Scrive il quotidiano di Torino:

“Mancano gli annunci, ma le valigie sono pronte: Juventus e Napoli si scambieranno gli uomini mercato. Giovanni Manna, tra gli architetti della Next Gen, diventerà il direttore sportivo azzurro, mentre Giuseppe Pompilio traslocherà a Torino come vice di Cristiano Giuntoli, ricomponendo la coppia formata ai tempi del Carpi e divisa dopo lo scudetto. Il responsabile dell’area tecnica bianconera completerà lo staff con altri uomini di fiducia – in prima fila Maurizio Micheli, anche lui al Napoli, Leonardo Mantovani, altro scout azzurro, e Stefano Stefanelli, ora al Pisa -, dopo l’addio dei collaboratori “ereditati”: Matteo Tognozzi è già andato via, destinazione Granada, e Federico Cherubini, che piace al Parma, non rinnoverà in ogni caso il contratto”.

Manna al lavoro per il Napoli. Ha già il suo pupillo, è Matias Soulé (Corsport)

Fino a qualche giorno fa Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno lavorato fianco a fianco per ridisegnare la Juve, poi è arrivata la telefonata del presidente De Laurentiis e le carte in tavola sono cambiate. Il nuovo ds arriverà a Napoli solo a fine campionato, ma è chiaro che già comincerà a studiare le mosse per il prossimo mercato. Giuntoli e Manna dunque si dovranno sfidare, scrive oggi il Corriere dello Sport su alcuni nomi, primo tra tutti Georgiy Sudakov.

“Per lui, beh, sarà un duello scontato: il Napoli, secondo quanto svelato dal giocatore in persona prima dei playoff per andare all’Europeo, è stato il club che più di ogni altro s’è mosso concretamente, arrivando a proporre allo Shakhtar 40 milioni: la risposta da Donetsk è stata picche, non sono bastati. Ma ci riproveranno”. Ma il nuovo ds è pronto a tirare dal cilindro nuovi nomi

“A Manna piace molto Matias Soulé 20 anni, argentino e mancino come fece lui. Gran bel talento, numeri con il Frosinone, l’anima della salvezza, giocate a gogò e di recente anche un numero di magia divenuto virale con l’Argentina under 23. Certo, lui gioca a destra, in attacco, e da quelle parti il Napoli ha appena acquistato Ngonge per 19 milioni, ma si vedrà. Troppo presto. Bisogna attendere l’allenatore: Antonio Conte è il primo desiderio di De Laurentiis, Vincenzo Italiano un altro obiettivo datato. Attendere, prego”.

