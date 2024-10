Manna fa pensare a un Napoli che punta sui giovani per valorizzarli e rivenderli

La sua juventinità è irrilevante. Ho seri dubbi sui reali poteri che gli saranno concessi. Minori sono i poteri, minore è la forza con lo spogliatoio

Non mi sembra che l’annuncio, dato dai giornali e non dalla società, della scelta del nuovo direttore sportivo sia stata accolta come “una Manna dal cielo”. Piuttosto i più si chiedono: “Carneade chi è costui?” La scelta, se confermata, di un giovane per ricoprire un ruolo tanto delicato si pone come una scommessa. E le scommesse si possono vincere ma anche perdere.

La provenienza juventina di Manna che soltanto ieri veniva ripreso dai fotografi dare libero sfogo alla sua felicità per il secondo goal della Juve per quanto mi riguarda è assolutamente irrilevante.

Ad un certo livello certi pregiudizi sono risibili. Anche se mi appare chiaro che il giovane dirigente è stato accantonato dalla Juventus nel momento in cui Giuntoli ha richiamato al suo servizio Pompilio. Attualmente in forza al Napoli.

Quello che invece rileva è che le credenziali di Manna lo rappresentano come un talent scout. Un esperto di giovani. Un uomo capace di scovare promesse in giro al fine di valorizzarle. Se è così la scelta del Napoli potrebbe apparire di porsi sulla scia delle squadre che facendo crescere i giovani e rivendendoli concludono buoni affari. E trovano le risorse necessarie alla società. Ma non puntano a vincere nulla. Ovviamente io mi auguro che non sia così. E la vera strategia della società la capiremo più avanti quando sarà assunto un nuovo tecnico e poi verrà condotta la campagna acquisti. Anche se nutro fortissimi dubbi che al nuovo dirigente saranno concessi poteri che mai nessuno ha avuto nel club azzurro. E i dirigenti senza l’accreditamento di un ruolo forte pesano assai poco nello spogliatoio e nei rapporti con le altre squadre. Abbiamo assistito alla mancanza di compiti e prerogative chiare di una persona perbene, e mi dicono tutti quelli che lo conoscono molto competente, come Meluso praticamente demansionato per un anno intero.

A lui la mia simpatia e il mio rispetto per come si è sempre posto con grande signorilità. La stessa sorte attende adesso Manna, sempre che tocchi a lui il ruolo di ds?

Per ora l’unico atteggiamento saggio è secondo me sospendere il giudizio.

