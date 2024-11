Il mercato del Napoli? Non più giovani ma nemmeno anziani: 24enni come Buongiorno e Todibo (Corsport)

Il Torino di Cairo valuta Buongiorno 40 milioni (poi bisogna vedere cosa accadrà all’Europe), De Laurentiis lo ha sondato a gennaio

Il mercato del Napoli? Non più giovani ma nemmeno anziani: 24enni come Buongiorno e Todibo. Lo racconta il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Scrive il Corsport:

Ventiquattro anni. Una coincidenza, magari anche un parametro, di certo la proiezione nel futuro del Napoli che sarà. Fatto sta che il database del mercato è pieno di giovani e rampanti ventiquattrenni, giocatori di ogni ruolo che per un’incredibile casualità hanno tutti la stessa età: da Alessandro Buongiorno a Jonathan David, passando per Marco Brescianini e Mateo Retegui, tutti sotto osservazione. Qualcuno anche inserito nella categoria: “obiettivi primari”. È il caso di Buongiorno, uno dei difensori centrali più ambiti sul mercato italiano, un gigante che il Torino valuta 40 milioni e che De Laurentiis ha provato a sondare già a gennaio, nel bel mezzo di una sessione conclusa con un nulla di fatto per quel che concerne il reparto difensivo. Piuttosto che investire per un profilo di spessore ma non riconosciuto di primissima fascia, il Napoli ha preferito aspettare, ha scelto di attendere l’estate per valutare quali e quante opportunità. Sai com’è, a giugno le cose cambiano e vecchi amori possono fare giri immensi e poi tornare: tipo Jean-Clair Todibo, il gigante della difesa del Nizza. Età? Manco a dirlo: 24 anni.

Buongiorno e Scalvini i candidati a prendere il posto di Kim nel Napoli (Repubblica, 19 aprile)

Buongiorno e Scalvini i candidati a prendere il posto di Kim nel Napoli. Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina.

La cessione di Kim non spiega da sola un rendimento così negativo. La fase difensiva non si limita al quartetto arretrato. Il pressing organizzato parte dagli attaccanti e il Napoli ha perso l’attitudine ad aggredire in maniera compatta l’avversario. Ma l’aver sottovalutato la partenza del coreano è stato il peccato originale.

L’altra rivoluzione, invece, è quella cui stanno lavorando il presidente Aurelio De Laurentiis e il diesse in pectore, Giovanni Manna. Probabilmente serviranno due acquisti nel reparto difensivo, almeno uno di livello assoluto. Alessandro Buongiorno, capitano del Toro, è nei primissimi posti della short list del Napoli. La scorsa estate ha rifiutato l’Atalanta per restare in granata, adesso potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di trasferirsi altrove. Su di lui c’è anche l’Inter, ma il Napoli ha maggiore disponibilità economica e gli offre un ruolo da leader assoluto. Il club azzurro pensa pure a Giorgio Scalvini dell’Atalanta, già seguito in estate, allo slovacco David Hancko del Feyenoord, su cui ha garantito Calzona, e al francese Jean Todibo.

