Il Leverkusen stende il Werder Brema: è campione di Germania per la prima volta nella sua storia

5-0 in casa. Il miracolo di Xabi Alonso s’è compiuto. Il Leverkusen ha annichilito la Bundesliga

Il Bayern Leverkusen stende il Werder Brema: 5-0 in casa. Il miracolo di Xabi Alonso s’è compiuto, il Leverkusen è campione di Germania per la prima volta nella sua storia. Un campionato stracciato e vinto senza neanche perdere una partita, pareggiando 4 volte. Adesso la squadra tedesca può concentrarsi all’Europa League, dove ha già quasi ipotecato la semifinale battendo il West Ham per 2-0.

Xabi Alonso ha trasformato il Leverkusen in una macchina di affidabilità tedesca (Marca)

Cosa hanno in comune una Mercedes e il Bayer Leverkusen? Sono tedesche ma sono soprattutto affidabili. La marca automobilistica si affida a ingegneri e meccanici di prim’ordine mentre il club della Bundesliga si è affidato a Xabi Alonso.

Così legge Marca il periodo di forma della squadra tedesca, guidata proprio dallo spagnolo che nelle ultime 4 partite vanta 4 vittorie. Xabi Alonso, scrive Marca, ha trasformato il Leverkusen in una macchina dell’affidabilità tedesca.

Scrive il giornale spagnolo:

“L’avventura di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen è stata un ottovolante. È subentrato a Gerardo Seaoane sulla panchina della Bay Arena a ottobre con l’obiettivo di salvare una squadra che era penultima, a nove punti dall’Europa e a 10 dalla zona Champions. Aveva aggiunto solo una vittoria in otto partite“.

Ma da buon allievo di Ancelotti, Xabi ha predicato pazienza:

«L’obiettivo più vicino è l’obiettivo più grande. Devi andare partita per partita, passo dopo passo».

E passo dopo passo ha dato 5 gol allo Union Berlino prima dei mondiali, 2 gol al Colonia, 2 allo Stoccarda e 3 al Borussia Monchengladbach.

«È bello vincere dopo una pausa così lunga. Sapevamo tutti quanto fosse importante. Vogliamo continuare allo stesso modo. Abbiamo bisogno di questa mentalità per attaccare e segnare, per avere fame. Inoltre, siamo migliorati molto nel nostro lavoro difensivo e nell’impegno della squadra».

