Xabi Alonso ha trasformato il Leverkusen in una macchina di affidabilità tedesca (Marca)

La cura del tecnico spagnolo sul Bayer ha funzionato. Ora la squadra può ancora sognare l’Europa: è la più in forma della Bundesliga insieme al Wolfsburg

Cosa hanno in comune una Mercedes e il Bayer Leverkusen? Sono tedesche ma sono soprattutto affidabili. La marca automobilistica si affida a ingegneri e meccanici di prim’ordine mentre il club della Bundesliga si è affidato a Xabi Alonso.

Così legge Marca il periodo di forma della squadra tedesca, guidata proprio dallo spagnolo che nelle ultime 4 partite vanta 4 vittorie. Xabi Alonso, scrive Marca, ha trasformato il Leverkusen in una macchina dell’affidabilità tedesca.

Scrive il giornale spagnolo:

“L’avventura di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen è stata un ottovolante. È subentrato a Gerardo Seaoane sulla panchina della Bay Arena a ottobre con l’obiettivo di salvare una squadra che era penultima, a nove punti dall’Europa e a 10 dalla zona Champions. Aveva aggiunto solo una vittoria in otto partite“.

Ma da buon allievo di Ancelotti, Xabi ha predicato pazienza:

«L’obiettivo più vicino è l’obiettivo più grande. Devi andare partita per partita, passo dopo passo».

E passo dopo passo ha dato 5 gol allo Union Berlino prima dei mondiali, 2 gol al Colonia, 2 allo Stoccarda e 3 al Borussia Monchengladbach.

«È bello vincere dopo una pausa così lunga. Sapevamo tutti quanto fosse importante. Vogliamo continuare allo stesso modo. Abbiamo bisogno di questa mentalità per attaccare e segnare, per avere fame. Inoltre, siamo migliorati molto nel nostro lavoro difensivo e nell’impegno della squadra».

Marca continua:

“Il Bayer è ‘migliorato’ in entrambe le aree. Sono passati da 2,08 gol subiti a partita nei primi 12 turni a 0,75 negli ultimi quattro in cui la difesa a tre composta da Kossounou, Tapsoba e Hincapié ha costruito un muro intorno a Hradecky“.

Ma il vero uomo chiave è Diaby:

“Hanno triplicato la loro efficacia con un Moussa Diaby in tiro che ha segnato quattro gol in queste quattro partite. Il francese è in un grande momento e Amiri (due gol), Bakker (due), Adli (uno), Hlozek (uno) lo stanno accompagnando con una buona prestazione“.

È lo stesso Xabi Alonso a confessare quale cura ha usato:

«L’energia e la fiducia della squadra erano scarse quando sono arrivato. Quindi ho cercato di convincere i giocatori a credere di nuovo in se stessi. Ho invitato giocatori che non avevano giocato molto prima a mettersi alla prova, e persone come Amiri, Hlozek e Bakker , tra gli altri, hanno corso un rischio e l’hanno fatto».