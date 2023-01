Xabi Alonso: «In Bundesliga i club non hanno problemi a dare una possibilità ad un giovane allenatore»

Alla Sueddeutsche: «Del campionato tedesco mi piace il fatto che tutti gli allenatori sono coraggiosi e insegnano alle loro squadre ad attaccare».

La Sueddeutsche intervista Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, in Bundesliga. Racconta come mai ha scelto proprio il club tedesco piuttosto che un club di dimensioni più importanti.

«La mia decisione è stata la conseguenza di tutti i passaggi precedenti. Ho sempre cercato di salire al livello successivo solo quando mi sentivo pronto. Ho iniziato come allenatore nelle giovanili del Real Madrid e solo dopo ho potuto dire che questo lavoro mi piaceva. Il passo successivo è stato il ritorno a casa alla Real Sociedad San Sebastián: un ritorno importante sia dal punto di vista personale, dopo tutti gli anni trascorsi all’estero, che dal punto di vista professionale».

Il motivo, spiega Xabi Alonso, è che lì non gli venivano chiesti risultati immediati. Ha potuto lavorare con tranquillità sul suo ruolo di allenatore.

«Perché ho potuto lavorare in condizioni professionali ma senza l’urgente necessità di fornire risultati subito. Ho avuto la pace e la libertà di conoscere e provare me stesso come allenatore. Potevo commettere errori e sperimentare. Per essere autentico devi avere una buona conoscenza di te stesso».

Gli ex calciatori che sono stati grandi professionisti vengono spesso accusati di sovraccaricare i loro giocatori quando diventano allenatori. A te succede? Xabi Alonso risponde:

«Anche in questo senso essere alla guida della seconda squadra al San Sebastián mi ha aiutato. A volte in allenamento mi sono chiesto: come si svolge sul campo ciò che avevo immaginato dall’esterno? Le idee che ho sono buone nella pratica o solo in teoria? A volte sei convinto di avere un’ottima ricetta. Se poi ha anche un buon sapore è un’altra questione. Il percorso dall’ideale alla pratica è spesso molto lungo».

Sei stato allenato da Carlo Ancelotti, José Mourinho, Pep Guardiola, Vicente del Bosque e, in una certa misura, da tuo padre, solo per citare alcuni allenatori eccezionali. Chi è stata la figura più influente per te?

«Mio padre. Ho imparato da lui che le priorità sono il lavoro di squadra e la generosità, che sono cose instillate anche nel club della mia città, la Real Sociedad. Ero un centrocampista, un sei, e si trattava di generosità, non di fascino personale. Anche da giocatore, l’obiettivo era avere giocatori migliori intorno a me e aiutarli a fare ancora meglio. Perché se ero il migliore in una partita significava necessariamente che il trequartista, il trequartista o gli esterni non erano così bravi. Ho sempre pensato che il mio lavoro consistesse nel fornire loro buoni palloni in modo che potessero fare vicino alla porta quello che io non potevo fare con le mie capacità».

Dopo i tuoi tre anni a San Sebastián, perché hai visto il trasferimento in Bundesliga come il logico passo successivo?

«Questo ha molto a che fare con il mio passato da giocatore del Bayern. Allora ho conosciuto la Bundesliga come un posto dove nessun club ha le vertigini se dà una possibilità a un giovane allenatore. Pensa a Julian Nagelsmann allora all’Hoffenheim, o attualmente a Edin Terzic al Borussia Dortmund. Conoscevo il Leverkusen da fuori. Più sono stato coinvolto nel club, più mi è diventato chiaro: questo è il posto giusto ora».

Non ti ha scoraggiato arrivare a metà stagione e lavorare con una squadra che non avevi messo insieme?

«Naturalmente ci ho anche pensato e discusso con i miei più stretti confidenti. Ma ho visto un’opportunità qui. Onestamente, nei club in cui tutto va bene, raramente si ottengono tali opportunità».

Il Leverkusen ha giocato una fantastica seconda parte di campionato, la scorsa stagione, segnando 80 gol. Prima dell’inizio di questa stagione alcuni esperti la consideravano una squadra che avrebbe almeno potuto infastidire il Bayern, invece è stata in lotta per la retrocessione. Xabi Alonso spiega:

«Il calcio è sempre una questione di stati emotivi. E questa squadra, probabilmente, dopo il buon pre-campionato ha dovuto affrontare il dubbio: “Oh, forse non sono così bella come mi ero immaginata la scorsa stagione dopo tutto…”. Ci sono squadre che digeriscono questo genere di cose in modo naturale, altre hanno più difficoltà a orientarsi e devono imparare che a volte fa davvero male se vuoi avere successo».

Da dove hai iniziato? Xabi Alonso:

«La cosa più importante per me era restituire alla squadra la fiducia in se stessi e creare di nuovo uno stato d’animo positivo. L’ho fatto principalmente attraverso tanti incontri individuali. Erano importanti per conoscere i giocatori e capire come potevo prenderli. Ma anche perché sono profondamente convinto che il modo migliore per creare un senso di obbligo sia attraverso le connessioni personali. Non sono un sergente che governa con il pugno di ferro. Ovviamente voglio vedere la disciplina e che gli standard professionali siano rispettati. Ma comportarmi come un cattivo non mi va bene. Il che non significa che non posso alzare il volume se devo. Devi essere in grado di mettere su musica diversa. La gentilezza non sempre funziona».

Il Leverkusen ha nettamente migliorato il suo andamento: è uscito dalla zona retrocessione.

A Xabi Alonso viene chiesto cosa pensa del fatto che al Mondiale in Qatar Spagna e Germania, il cui gioco è stato fortemente basato sul possesso palla, sono state eliminate in anticipo. Forse il possesso palla è passato di moda? Risponde:

«Il problema non è il possesso palla, ma la mancanza di cambi di ritmo e profondità. Quando hai troppi giocatori dietro la palla diventa difficile, perché si tratta di creare spazio e attaccarlo. Secondo me, gli spazi si creano attraverso quelle che vengono chiamate “corse di sacrificio”. Attirando l’avversario fuori dalla riserva con il possesso della palla ed essendo in una buona posizione per difenderti se perdi la palla e per poter attaccare di nuovo dopo aver riconquistato la palla… E’ diventato più difficile farsi valere in questo modo? Può essere. Gli avversari sono più preparati, sono più preparati fisicamente. Ma il possesso palla non è superato».

Cosa ti piace del tuo posto di lavoro in Bundesliga?

«Che tutti gli allenatori sono coraggiosi e insegnano alle loro squadre ad attaccare. Vedi solo poche squadre che sono davvero profonde. Il ritmo è sempre estremamente alto. Tutte le squadre sono bobine in esecuzione dal primo all’ultimo minuto. Se non riesci a tenere sotto controllo le situazioni di transizione, soffri e poiché tutte le squadre attaccano molto, in Germania devono essere difese aree molto ampie. Questo è ciò che rende così difficile controllare i giochi. Il Bayern è un passo avanti rispetto alle altre squadre, ma è anche il Bayern».

In cosa è diverso dagli altri campionati in cui hai giocato, come in Spagna e Inghilterra?

«Si pressa e si attacca più in alto, si cercano molte più situazioni uno contro uno. Ci sono buone squadre in Premier League che sono piuttosto profonde e lo fanno bene. Nel campionato spagnolo, gli spazi intermedi si giocano di più, a un ritmo diverso rispetto a Inghilterra o Germania perché il profilo dei giocatori è diverso».

Ci sono allenatori che danno l’impressione di voler sottolineare che le rispettive squadre portano il loro sigillo. Sei un allenatore che ha bisogno di tenere sotto controllo il proprio ego?

«Affatto. Non sono il personaggio principale. Anche in questo mi ha aiutato allenare una squadra di riserva all’ombra della prima squadra e lontano dai titoli dei giornali: mi ha permesso di concentrarmi sul rapporto con i giocatori. Alla domanda su come posso migliorare giovani giocatori come Turrientes, Pacheco, Karrikaburu o Zubimendi, è stato allora che ho capito: “Xabi, non si tratta di te. Si tratta di lui!” Si tratta di dare loro gli strumenti per migliorare. Se riescono a farlo, significa per me che sono anche diventato un allenatore migliore».

Qual è il consiglio più importante per un centrocampista affinché non si perda in movimenti inutili in campo, ma si posizioni correttamente?

«Che devi entrare nel gioco pensando che il campo di gioco sia una mappa. Devi controllare le zone e sapere dove esistono o possono essere stabiliti numeri superiori. Devi sempre sapere quanti giocatori ci sono alla tua sinistra e alla tua destra. Se ce ne sono sei su un lato, ce ne sono tre sull’altro. Se ce ne sono sei lì, ce ne sono tre qui. Davanti c’è un solo attaccante? Quindi devo guardare più avanti. Davanti sono due? Dovrei essere pronto ad aiutare un po’ di più i miei difensori centrali? È una sorta di conto alla rovescia costante per sapere come fare il passo successivo».

Cosa distingue un buon sei da un brillante sei?

«I migliori hanno sempre un secondo in più sulla palla, hanno più tempo grazie al posizionamento e al controllo di palla. Fanno una palla migliore con la palla che hanno. Come? Trasmettendolo con un messaggio: “Te lo do perché tu faccia questo o quello”, “Te lo suono nel piede perché tu lo controlli o lo trasmetta…”».

Idealmente, un centrocampista difensivo deve essere sempre dietro la linea di palla?

«Dipende molto dalle sue qualità. Dovevo essere dietro la linea di palla per vedere cosa stava succedendo davanti. Ma quando hai un centrocampista come Mesut Özil, devi dirgli: aspetta che ti diamo la palla davanti, perché se riporti la palla qui, non sei efficace. Si tratta di contare di nuovo: quanti di noi sono davanti e dietro la palla? Quanti giocatori voglio contro questo specifico avversario davanti e dietro la palla, quanti nell’ultima linea d’attacco? Ci penso molto adesso da allenatore: voglio che la difesa avversaria difenda verso la propria porta o verso la mia porta?».

E cosa vuoi dalla tua squadra?

«Che difenda il più in alto possibile. Perché sto imparando anche a controllare gli spazi da non molto in alto per giocare con le qualità dei nostri giocatori. Da giocatore del Real Madrid giocavo in una squadra che giocava con molta calma a 50 metri dalla porta. Come allenatore, non ci giocavo così spesso. Ma ora capita che tiro fuori anche questo registro».