Il declino della Premier League: si basa tutto sul denaro, tifosi trattati come spazzatura (Daily Mail)

“Proprietari e club avidi e arroganti, non è più il miglior campionato del mondo. È un disastro, alla mercé di una cabala di proprietari che pensano solo ai guadagni”.

La Premier League è un disastro guidato da avidità e arroganza. Così, il Daily Mail titola sul campionato fino ad oggi considerato il più bello al mondo.

Premier League alla mercé di proprietari dei club che pensano solo al denaro

Il quotidiano scrive:

C’è stato un tempo in cui potevamo dire, senza troppa paura di essere contraddetti, che la Premier League era il miglior campionato di calcio del mondo. A meno che le cose non cambino, sta diventando sempre più ovvio che quel tempo sta volgendo al termine. C’è sicuramente ancora qualcosa di bello, come il pareggio tra City e Liverpool 1-1, un affascinante spettacolo sublime; ma, nonostante i grandi vantaggi finanziari di cui godono i club, non ci sono squadre inglesi nelle semifinali di Champions e Europa League, solo l’Aston Villa in Conference.

I problemi sono molto più profondi. Possiamo davvero essere orgogliosi di una Lega in cui ci sono molteplici inflazioni per i salari dei giocatori, o club puniti per violazioni del fair play finanziario, o ancora tifosi che pagano un biglietto sempre più caro per i match allo stadio e poi vengono trattati come spazzatura? La Premier League è un disastro, alla mercé di una cabala di proprietari che non mascherano il fatto che gli unici principi guida sono quanti soldi possono guadagnare. Questo è un campionato in cui club come il Nottingham Forest sono diventati così arroganti, che reagiscono a decisioni arbitrali discutibili, indulgendo in teorie cospirative patetiche e assurde su chi è il responsabile Var di una partita.

Conclude:

È solo questione di tempo prima che un arbitro venga aggredito. Il Var viene utilizzato in Premier come una barzelletta. Il campionato inglese si sta distaccando sempre di più dalle sue radici. Non è più il miglior campionato del mondo.

ilnapolista © riproduzione riservata