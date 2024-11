Nottingham Forest contro il Var: chiesti gli audio per tre rigori sospetti

Hanno perso 2-0 contro l’Everton. Il club era già “scottato” per il match contro il Luton Town: il responsabile Var, tifoso del Luton, non era stato sostituito.

Non solo il Barcellona, anche il Nottingham Forest contro le decisioni del Var. Il club vorrebbe entrare il possesso dell’audio Var della partita contro l’Everton, terminata 2-0 per i calciatori in maglia blu.

Il Nottingham Forest ritiene di essere stato penalizzato dal Var: chiesti i file audio del match contro l’Everton

Il Telegraph riporta:

Si dice che il proprietario del Nottingham Forest Evangelos Marinakis sia infuriato per le decisioni dell’arbitro Anthony Taylor e del responsabile Var, Stuart Attwell, dopo che al suo club sono stati negati tre rigori contro l’Everton. La rabbia di Marinakis è soprattutto sul terzo presunto rigore, un fallo dell’ex Inter Ashley Young su Callum Hudson-Odoi; Taylor non è stato richiamato al Var. Il club potrebbe procedere anche ad azioni legali.

Sul profilo X ufficiale, il club ha scritto:

Tre decisioni estremamente sbagliate che non possiamo accettare. Abbiamo avvertito il Pgmol (l’ente responsabile dell’arbitraggio in Inghilterra) che il Var era tifoso del Luton prima della partita, ma non lo hanno cambiato [il club era stato già vittima di decisioni definite “errate” nel match precedente contro il Luton Town]. Il Nottingham Forest ha presentato oggi una richiesta formale al Pgmol di rilasciare le registrazioni audio tra gli arbitri durante la partita di ieri contro l’Everton a Goodison Park.

Inoltre, mercoledì il club affronterà l’udienza per la contestazione dei quattro punti tolti per violazione di fair play finanziario.

Il Nottingham Forest ha ricevuto una penalizzazione di 4 punti per aver violato il fair play finanziario della Premier League. Come riportato da The Athletic:

Il club ha riportato perdite che hanno superato l’importo consentito nel corso del ciclo triennale che si è concluso nella stagione 2022-23. Secondo il regolamento, la società avrebbe potuto subire una multa o la detrazione di punti in classifica. Il club ha superato di 34,5 milioni di sterline la soglia massima. “Questa sanzione è inaspettata e mette in discussione la fiducia che avevamo nella Premier League” hanno dichiarato in un comunicato. Soprattutto perché i club meno ricchi dovrebbero investire solo dopo aver raccolto un grande profitto attraverso i propri giocatori.

