Giuntoli ha garantito per Manna con De Laurentiis che è passato oltre il suo essere juventino (Tuttosport)

Tu mi hai preso Cristiano Giuntoli l’anno scorso? E io ti sfilo Manna quest’anno. Ma non è solo un gioco adolescenziale

Giuntoli ha garantito per Manna con De Laurentiis che è passato oltre il suo essere juventino. Lo scrive Tuttosport.

A prescindere dall’assunto che Giovanni Manna sia (e lo è) un ottimo professionista e che porti in dote già ottime esperienze che impreziosiscono i “soli’ 35 anni di età, il fatto che Aurelio De Laurentiis scelga il prossimo direttore sportivo del Napoli tra uno dei dirigenti ancora sotto contratto (un altro anno) della Juventus, ricorda un poco quel gioco infantile di chi “ce l’ha più grosso”: tu mi hai preso Cristiano Giuntoli l’anno scorso? E io ti sfilo Manna quest’anno. Ma sarebbe ingeneroso e banale ridurre tutto a una ripicca adolescenziale, soprattutto se si ha a che fare con dirigenti lungimiranti e illuminati del calibro del presidente del Napoli.

De Laurentiis non ha avuto problemi nel tesserare quel che Tuttosport definisce un conclamato tifoso della Juventus.

E poi sì, magari un danno alla Juve lo crei anche perché Manna è stato tra gli artefici principali degli ultimi anni di Next Gen, quella che ha permesso alla Juventus di irrorare la prima squadra e il mercato con giovani in grado di abbattere i costi, ebbene a fronte di un livellamento verso il basso della competitività, com’è inevitabile che sia in questi casi. E che la professionalità di Manna sia di alto livello è confermato anche da come Adl sia passato (giustamente: è civiltà) sopra al dettaglio della conclamata fede bianconera del dirigente e le indiscrezioni raccontano che le garanzie dello stesso Giuntoli – buoni i rapporti tra i due in questi mesi – siano state preziose per superare in volata le candidature alternative di Accardi dell’Empoli e di D’Amico dell’Atalanta.

Manna un profilo che ricalca le scelte del passato di Bigon e Giuntoli (Sky)

Le parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport:

«Fondamentale andare nelle competizioni internazionali, il Napoli vuole continuare a farlo anche per essere attraente sul mercato per i giocatori. Allenamento terminato, anche ieri. Si lavora ovviamente per quella che sarà di fatto una rifondazione che deve poggiare su nuovo allenatore e nuovo direttore sportivo. Crescono le quotazioni di Italiano e Manna. L’allenatore è un vecchio pallino di De Laurentiis, sondato già ai tempi di Gattuso. Giovanni Manna ha lavorato con Giuntoli, 35enne di origine campana. Potrebbe rappresentare il profilo giusto per dare vita alla rifondazione necessaria alla luce di quello che è successo quest’anno. Si lavora a un profilo che ricalca anche le scelte del passato con Bigon e Giuntoli».

