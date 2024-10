Manna un profilo che ricalca le scelte del passato di Bigon e Giuntoli (Sky)

Crescono le quotazioni di Italiano. L’allenatore è un vecchio pallino di De Laurentiis, sondato già ai tempi di Gattuso

Si rincorrono le voci sul nuovo direttore sportivo del Napoli. De Laurentiis avrebbe scelto Giovanni Manna, attuale ds della Juventus e stretto collaboratore di Giuntoli. Massimo Ugolini, inviato di Sky, fa il punto della situazione. Salgono anche le quotazioni di Italiano.

I nomi della rifondazione del Napoli: Italiano e Manna

Le parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport:

«Fondamentale andare nelle competizioni internazionali, il Napoli vuole continuare a farlo anche per essere attraente sul mercato per i giocatori. Allenamento terminato, anche ieri. Si lavora ovviamente per quella che sarà di fatto una rifondazione che deve poggiare su nuovo allenatore e nuovo direttore sportivo. Crescono le quotazioni di Italiano e Manna. L’allenatore è un vecchio pallino di De Laurentiis, sondato già ai tempi di Gattuso. Giovanni Manna ha lavorato con Giuntoli, 35enne di origine campana. Potrebbe rappresentare il profilo giusto per dare vita alla rifondazione necessaria alla luce di quello che è successo quest’anno. Si lavora a un profilo che ricalca anche le scelte del passato con Bigon e Giuntoli».

De Laurentiis ha scelto il nuovo direttore sportivo (CorSport)

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha scelto il nuovo direttore sportivo. Sarà lo juventino Giovanni Manna l’artefice della rifondazione del Napoli. Alla Juve è il braccio destro di Giuntoli che l’anno scorso passo dal Napoli alla Vecchia Signora. È anche il cervello della Next Gen della Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Il Napoli ha scelto l’uomo su cui puntare per la rifondazione tecnica: Giovanni Manna, 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, l’anima e il cervello della Next Gen che nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head of First Team al fianco del dt. De Laurentiis è deciso ad affidare a lui la direzione dell’area tecnico-sportiva azzurra per la prossima stagione. Adl ha provato a sondare anche Giovanni Sartori del Bologna, ma non si muoverà e l’idea è tramontata sul nascere”.

