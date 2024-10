Federcalcio spagnola: indagato anche Pedro Rocha, candidato alla presidenza (As)

“Rocha è passato da testimone ad imputato dopo la sua testimonianza davanti al giudice che indaga sulla presunta distrazione di fondi legati ai contratti durante la presidenza Luis Rubiales”

Pedro Rocha, candidato alla presidenza della Rfef (federcalcio spagnola), è passato da testimone ad imputato per la vicenda Rubiales e gli scandali che stanno colpendo la federcalcio spagnola.

Lo racconta il quotidiano spagnolo “As“:

“Pedro Rocha, ex presidente della commissione di gestione della Federcalcio spagnola (Rfef) e, per il momento, candidato alla presidenza della Rfef, è passato da testimone ad imputato dopo la sua testimonianza davanti al giudice, che indaga sulla presunta distrazione di fondi legati ai contratti durante la presidenza di Luis Rubiales. Rocha è stato vicepresidente durante il mandato di Rubiales”.

Federcalcio spagnola ancora nella bufera, indagato Pedro Rocha

Come riportato dal quotidiano spagnolo, “nelle sue dichiarazioni, l’unico candidato alla presidenza della Rfef, ha scaricato ogni responsabilità per i presunti contratti irregolari durante l’amministrazione di Luis Rubiales sullo stesso ex presidente e sul suo uomo di fiducia Tomás González Cueto, consigliere esterno.

Pedro Rocha, interrogato sulle decisioni economiche della Rfef, ha dichiarato che “tutti i contratti sono passati per mano di González Cueto”. Inoltre, riguardo alla necessità di disporre di questa consulenza esterna, Rocha ha precisato che ” è stata una decisione del presidente”.

D’altro canto, il candidato della Rfef ha dichiarato di aver saputo attraverso la stampa delle commissioni di Piqué nel contratto della Supercoppa in Arabia Saudita, nonostante il suo status di vicepresidente della Federazione”.

Si infittisce il caso scoppiato nella Federcalcio spagnola in merito all’assegnazione della Supercoppa all’Arabia Saudita decisa sotto la gestione dell’ex numero uno Luis Rubiales, alle prese anche con lo scandalo legato a Jenni Hermoso. E sotto la lente di ingrandimento degli investigatori è finito anche l’ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, Gerard Piqué.

Nei giorni scorsi As aveva scritto che l’Unità Centrale Operativa (UCO) della Guardia Civil voleva indagare con urgenza su Gerard Piqué, ex calciatore del Barça, oggi imprenditore che aveva anche fatto affari con Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola. Gli inquirenti spagnoli avevano già indagato su transazioni bancarie in Spagna e ritenevano necessario includere nelle indagini transazioni avvenuto nel Principato di Andorra.

