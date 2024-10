La Guardia Civile spagnola indaga anche su Piqué per verificare l’esistenza di regali a Rubiales (As)

Per gli inquirenti c’è urgente bisogno di poter effettuare una completa tracciabilità dei fondi ricevuti da Kosmos, la società posseduta da Piqué

L’ Unità Centrale Operativa (UCO) della Guardia Civil ha chiarito di voler indagare con urgenza anche su Gerard Piqué, ex calciatore del Barça, oggi imprenditore che ha anche fatto affari con Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola. Gli inquirenti spagnoli hanno già indagato su transazioni bancarie in Spagna e adesso ritengono necessario includere nelle indagini transazioni avvenuto nel Principato di Andorra. Lo riporta As.

“Nello specifico, gli agenti della Guardia Civil stanno indagando su cinque conti dell’ex calciatore del Barcellona e attuale presidente del Kosmos. Piqué, per ora, non è accusato. L’investigatore del caso, il giudice Delia Rodrigo, ha inviato rogatoria ad Andorra per questi conti e altri legati alle sue società e all’Andorra, di cui è proprietario dal 2018. Gli agenti si concentrano sui conti della squadra di calcio per sapere la destinazione dei fondi provenienti da un conto intestato a Kosmos“.

I conti di Piqué nel mirino della Guardia Civil spagnola

Nei documenti a cui As ha auto accesso si legge di movimenti di denaro tra conti posseduti a vario titolo da Piqué.

“Più avanti in questa lettera, la Guardia Civil si ferma al “conglomerato d’affari” diretto da Piqué, menzionando che l’ex calciatore del Barcellona ha acquisito il 56% di Andorra nel 2018 attraverso Kosmos. In questo senso, ci sono tre movimenti su conti bancari ad Andorra: il primo per 3,4 milioni di euro tra giugno 2019 e marzo 2022 da parte di Kosmos “beneficiario di commissioni Sela. L’importo trasferito rappresentava per la squadra di calcio più di un quarto delle entrate ricevute dalla società saudita (la Sela, ndr)”.

Regali finanziari a Luis Rubiales

Secondo la Guardia Civile, “la richiesta di informazioni è legata all’intenzione di verificare la possibilità che ci siano stati regali finanziari a Luis Rubiales o ad altri dirigenti della Rfef, alla Kosmos o a Gerard Piqué e il suo entourage, come conseguenza della trattativa per la celebrazione della Supercoppa di calcio spagnola“.

E ancora:

“C’è urgente bisogno di poter effettuare una completa tracciabilità dei fondi ricevuti da Kosmos”, per via di ” un grande flusso di denaro tra i conti” .

